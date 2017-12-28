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Віталій Кварцяний дав кілька порад на сезон для «Динамо»

Віталій Кварцяний дав кілька порад на сезон для «Динамо»
Екснаставник "Волині" Віталій Кварцяний поділився враженнями від поєдинку за Суперкубок України і порівняв готовність "Динамо" та "Шахтаря" перед новим сезоном.

Про це повідомляє Футбол24.

"Динамо" завжди розганяється поступово, тримаючи в запасі максимальні функціональні можливості перед єврокубковими турнірами. Думаю, що їм буде заважати їхня атакувальна тягучість, не такий швидкий розіграш м'яча, як у "Шахтаря", - сказав Віталій Кварцяний.

Також багаторічний тренер "хрестоносців" зазначив, що киянам треба робити акцент на дальніх ударах по воротах. І використовувати для цього потенціал Гармаша, Сидорчука, Шепелєва.

"Шепелєв дуже чітко зіграв в матчі з Шахтарем, мав 3-4 позиції для удару по воротах, але при цьому приймав зовсім інші рішення. У цьому компоненті Динамо, думаю, треба додавати. І, швидше за все, в команді приділять цьому достатньо уваги, тому що в плані комбінацій, швидкісної техніки – кияни зараз поступаються "Шахтарю", – підсумував Кварцяний.

Нагадаємо, "Динамо" переграло "Шахтар" (2:1) в рамках Суперкубка України, а вже 10 серпня ці суперники зустрінуться в рамках третього туру УПЛ.

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Теги: Віталій Кварцяний, Динамо, футбол, спорт
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