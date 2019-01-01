В Угорщині взяли під варту українця, який був капітаном корабля Viking

У Будапешті Верховний суд Угорщини взяв під варту 64-річного одесита., капітана швейцарського круїзного судна Viking SigynПро це повідомляє "Радіо Свобода".Як відомо, 29 травня корабель зіштовхнувся на Дунаї з прогулянковим катером Hableány («Русалка»), внаслідок чого загинули 28 людей, переважно туристи з Південної Кореї.Українець перебував з 13 червня під домашнім арештом без права залишати межі міста, маючи припис двічі на тиждень з’являтися в офісі слідчих. Адвокат затриманогоі прес-секретар столичного судупідтвердили факт повторного взяття під варту українського капітана без оприлюднення подробиць.Своєю чергою, інтернет-портал Police.hu повідомив, що в процесі розслідування, до якого залучили ряд експертів, слідчі знову взяли під варту капітана-українця за підозрою у ненаданні допомоги потерпілим.Верховний суд Угорщини вирішив, що червневе рішення суду Будапешта звільнити українця під заставу у 15 мільйонів форинтів (понад 50 тисяч доларів) суперечить національному законодавству, і скасував його.