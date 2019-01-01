В Угорщині взяли під варту українця, який був капітаном корабля Viking
Сьогодні, 07:23
У Будапешті Верховний суд Угорщини взяв під варту 64-річного одесита Юрія Ц., капітана швейцарського круїзного судна Viking Sigyn
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Як відомо, 29 травня корабель зіштовхнувся на Дунаї з прогулянковим катером Hableány («Русалка»), внаслідок чого загинули 28 людей, переважно туристи з Південної Кореї.
Українець перебував з 13 червня під домашнім арештом без права залишати межі міста, маючи припис двічі на тиждень з’являтися в офісі слідчих. Адвокат затриманого Ґабор М. Тоут і прес-секретар столичного суду Ференц Раб підтвердили факт повторного взяття під варту українського капітана без оприлюднення подробиць.
Своєю чергою, інтернет-портал Police.hu повідомив, що в процесі розслідування, до якого залучили ряд експертів, слідчі знову взяли під варту капітана-українця за підозрою у ненаданні допомоги потерпілим.
Верховний суд Угорщини вирішив, що червневе рішення суду Будапешта звільнити українця під заставу у 15 мільйонів форинтів (понад 50 тисяч доларів) суперечить національному законодавству, і скасував його.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Як відомо, 29 травня корабель зіштовхнувся на Дунаї з прогулянковим катером Hableány («Русалка»), внаслідок чого загинули 28 людей, переважно туристи з Південної Кореї.
Українець перебував з 13 червня під домашнім арештом без права залишати межі міста, маючи припис двічі на тиждень з’являтися в офісі слідчих. Адвокат затриманого Ґабор М. Тоут і прес-секретар столичного суду Ференц Раб підтвердили факт повторного взяття під варту українського капітана без оприлюднення подробиць.
Своєю чергою, інтернет-портал Police.hu повідомив, що в процесі розслідування, до якого залучили ряд експертів, слідчі знову взяли під варту капітана-українця за підозрою у ненаданні допомоги потерпілим.
Верховний суд Угорщини вирішив, що червневе рішення суду Будапешта звільнити українця під заставу у 15 мільйонів форинтів (понад 50 тисяч доларів) суперечить національному законодавству, і скасував його.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Віталій Кварцяний дав кілька порад на сезон для «Динамо»
Сьогодні, 08:10
В Угорщині взяли під варту українця, який був капітаном корабля Viking
Сьогодні, 07:23
Від вибуху бензину загинув дворічний хлопчик
Сьогодні, 06:19
За тиждень волинські рятувальники загасили 31 пожежу
Сьогодні, 05:26
На дитячому майданчику знайшли гранату
Сьогодні, 04:09