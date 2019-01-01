У волинському селі відремонтують сільраду
Сьогодні, 08:36
У селі Рівне Любомльського району відремонтують будівлю сільради.
Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Рівненська сільська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 14 серпня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 15 серпня, – пишуть Волинські Новини.
Очікувана вартість робіт становить 2 976 626 гривень.
Мова про капітальний ремонт будівлі, що на вулиці Шкільній, 2 в селі Рівне.
Роботи включатимуть мурування стін і перегородок, заміну вікон і дверей, улаштування підлоги, внутрішнє оздоблення, шпаклювання стін і перегородок, поліпшене фарбування стін, улаштування підвісних стель, заміну електричного обладнання і кабельних мереж, сантехнічні роботи, облаштування вентиляції тощо.
Ремонт планують виконати за 4 місяці – з 9 вересня до 31 грудня поточного року. Гарантійний термін експлуатації об’єкта становитиме 10 років.
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Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Рівненська сільська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 14 серпня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 15 серпня, – пишуть Волинські Новини.
Очікувана вартість робіт становить 2 976 626 гривень.
Мова про капітальний ремонт будівлі, що на вулиці Шкільній, 2 в селі Рівне.
Роботи включатимуть мурування стін і перегородок, заміну вікон і дверей, улаштування підлоги, внутрішнє оздоблення, шпаклювання стін і перегородок, поліпшене фарбування стін, улаштування підвісних стель, заміну електричного обладнання і кабельних мереж, сантехнічні роботи, облаштування вентиляції тощо.
Ремонт планують виконати за 4 місяці – з 9 вересня до 31 грудня поточного року. Гарантійний термін експлуатації об’єкта становитиме 10 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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