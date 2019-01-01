У волинському селі відремонтують сільраду





Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Рівненська сільська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 14 серпня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 15 серпня, – пишуть



Очікувана вартість робіт становить 2 976 626 гривень.



Мова про капітальний ремонт будівлі, що на вулиці Шкільній, 2 в селі Рівне.



Роботи включатимуть мурування стін і перегородок, заміну вікон і дверей, улаштування підлоги, внутрішнє оздоблення, шпаклювання стін і перегородок, поліпшене фарбування стін, улаштування підвісних стель, заміну електричного обладнання і кабельних мереж, сантехнічні роботи, облаштування вентиляції тощо.



Ремонт планують виконати за 4 місяці – з 9 вересня до 31 грудня поточного року. Гарантійний термін експлуатації об’єкта становитиме 10 років.

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