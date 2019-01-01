вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському селі відремонтують сільраду

У волинському селі відремонтують сільраду
У селі Рівне Любомльського району відремонтують будівлю сільради.

Відкриті торги для пошуку підрядника оголосила Рівненська сільська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 14 серпня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 15 серпня, – пишуть Волинські Новини.

Очікувана вартість робіт становить 2 976 626 гривень.

Мова про капітальний ремонт будівлі, що на вулиці Шкільній, 2 в селі Рівне.

Роботи включатимуть мурування стін і перегородок, заміну вікон і дверей, улаштування підлоги, внутрішнє оздоблення, шпаклювання стін і перегородок, поліпшене фарбування стін, улаштування підвісних стель, заміну електричного обладнання і кабельних мереж, сантехнічні роботи, облаштування вентиляції тощо.

Ремонт планують виконати за 4 місяці – з 9 вересня до 31 грудня поточного року. Гарантійний термін експлуатації об’єкта становитиме 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 30 липня
Сьогодні, 09:00
На луцькій вулиці – небезпечна яма. ФОТО
Сьогодні, 08:55
У волинському селі відремонтують сільраду
Сьогодні, 08:36
Віталій Кварцяний дав кілька порад на сезон для «Динамо»
Сьогодні, 08:10
В Угорщині взяли під варту українця, який був капітаном корабля Viking
Сьогодні, 07:23
Схожі новини
У Луцьку Перший віце-прем’єр відвідав найпотужніший авіаремонтний завод України У Луцьку Перший віце-прем’єр відвідав найпотужніший авіаремонтний завод України
18 липень, 18:40
Волинську школу планують реконструювати до кінця 2020 року Волинську школу планують реконструювати до кінця 2020 року
16 липень, 08:31
Поблизу волинського села хочуть збудувати перехрестя Поблизу волинського села хочуть збудувати перехрестя
14 липень, 17:13
У селі під Луцьком за 4 мільйони відремонтують дорогу У селі під Луцьком за 4 мільйони відремонтують дорогу
13 липень, 19:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 5-річний хлопчик обгорів під час пожежі: розповіли деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 09:35
 0
Заступник мера Володимира прокоментував ситуацію зі своїм затриманням на хабарі
Сьогодні, 09:31
 0
У Луцьку базарники пікетуватимуть мерію
Сьогодні, 09:29
 0
Яке свято 30 липня: що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:14
 0
Курс валют у Луцьку на 30 липня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿