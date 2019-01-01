вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 30 липня

Курс валют у Луцьку на 30 липня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.106, а продаж - 25.527.

Євро при купівлі становить - 27.871, продажу - 28.478.

Курс російського рубля: купівля - 0.348, продаж - 0.411.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.397, продаж - 6.801.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку базарники пікетуватимуть мерію
Сьогодні, 09:29
Яке свято 30 липня: що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:14
Курс валют у Луцьку на 30 липня
Сьогодні, 09:00
На луцькій вулиці – небезпечна яма. ФОТО
Сьогодні, 08:55
У волинському селі відремонтують сільраду
Сьогодні, 08:36
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 29 липня Курс валют у Луцьку на 29 липня
29 липень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 26 липня Курс валют у Луцьку на 26 липня
26 липень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 25 липня: долар продовжує падіння Курс валют у Луцьку на 25 липня: долар продовжує падіння
25 липень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 24 липня: гривня зміцнила позиції Курс валют у Луцьку на 24 липня: гривня зміцнила позиції
24 липень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Заступник мера Володимира прокоментував ситуацію зі своїм затриманням на хабарі
Сьогодні, 09:31
 0
У Луцьку базарники пікетуватимуть мерію
Сьогодні, 09:29
 0
Яке свято 30 липня: що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:14
 0
Курс валют у Луцьку на 30 липня
Сьогодні, 09:00
 0
На луцькій вулиці – небезпечна яма. ФОТО
Сьогодні, 08:55
 0
Медіа
відео
1/8
﻿