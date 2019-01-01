Яке свято 30 липня: що не можна робити в цей день





Іменини сьогодні святкують: Вероніка, Леонід, Маргарита, Марина, - пише



Народні прикмети на 30 липня



– Якщо 30 липня на вулиці гроза – осінь буде дощовою, а взимку будуть хуртовини.



– Спекотний і сухий день 30 липня передбачає малосніжну і холодну зиму.



– Вдень дуже спекотно, а вночі холодно – прикмета того, що наступний день буде ясним і сонячним.



Що можна робити 30 липня



1. Присвятіть цей день благодійності та добрим вчинкам.



Що не можна робити 30 липня



1. 30 липня вважається часом блискавок і блискавиць, які віщували посуху та пожежі. Відтак заборонялося дивитися на блискавку або без важливої потреби виходити з дому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 липня в народному календарі відзначають пам'ять святої Маргарити Антіохійської та Лазаря.Іменини сьогодні святкують: Вероніка, Леонід, Маргарита, Марина, - пише 24 канал – Якщо 30 липня на вулиці гроза – осінь буде дощовою, а взимку будуть хуртовини.– Спекотний і сухий день 30 липня передбачає малосніжну і холодну зиму.– Вдень дуже спекотно, а вночі холодно – прикмета того, що наступний день буде ясним і сонячним.1. Присвятіть цей день благодійності та добрим вчинкам.1. 30 липня вважається часом блискавок і блискавиць, які віщували посуху та пожежі. Відтак заборонялося дивитися на блискавку або без важливої потреби виходити з дому.

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