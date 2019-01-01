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Яке свято 30 липня: що не можна робити в цей день

Яке свято 30 липня: що не можна робити в цей день
30 липня в народному календарі відзначають пам'ять святої Маргарити Антіохійської та Лазаря.

Іменини сьогодні святкують: Вероніка, Леонід, Маргарита, Марина, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 30 липня

– Якщо 30 липня на вулиці гроза – осінь буде дощовою, а взимку будуть хуртовини.

– Спекотний і сухий день 30 липня передбачає малосніжну і холодну зиму.

– Вдень дуже спекотно, а вночі холодно – прикмета того, що наступний день буде ясним і сонячним.

Що можна робити 30 липня

1. Присвятіть цей день благодійності та добрим вчинкам.

Що не можна робити 30 липня

1. 30 липня вважається часом блискавок і блискавиць, які віщували посуху та пожежі. Відтак заборонялося дивитися на блискавку або без важливої потреби виходити з дому.

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Теги: 30 липня
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