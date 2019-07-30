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Заступник мера Володимира прокоментував ситуацію зі своїм затриманням на хабарі

Заступник мера Володимира прокоментував ситуацію зі своїм затриманням на хабарі
Заступник міського голови Володимира-Волинського Олег Свідерський дав перший коментар місцевим ЗМІ щодо ситуації із затриманням на отриманні хабара.

Він, до слова, був присутній під час оперативної наради з міським головою сьогодні, 30 липня, - інформує “Княжий Град”.

Нагадаємо, 12 липня, посадовця було затримано у службовому автомобілі під час отримання 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.

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На запитання журналіста «Княжого Граду», чи працює заступник мера у звичайному режимі Олег Свідерський зазначив:

“Закінчився цілодобовий домашній арешт, його замінили іншим запобіжним заходом – домашній арешт з 22:00 до 7:00 год. Я написав заяву про відпустку, але у зв’язку з обранням запобіжного заходу в той самий день визначили міру запобіжного заходу і реалізація заяви на відпустку втратила будь-яку правову основу”.

Щодо обговорення у соцмережах заступник міського голови зазначив:

“Я дуже багато цікавої інформації для вас назбирав, але наразі я її не можу оприлюднювати, бо вона мені буде більш корисною на судовому засіданні. Я не заперечую проти участі журналістів, навпаки, хочу, щоб журналісти цікавилися цим питанням”.

Також “Княжий Град” поцікавився про людину, яка давала неправомірну вигоду, на що Олег Свідерський зазначив, що це була людина не місцева”.

Наступне судове засідання, за словами, секретаря міської ради відбудеться орієнтовно у серпні цього року.

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Теги: кримінал, хабар, Волинь
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