На Волині 5-річний хлопчик обгорів під час пожежі: розповіли деталі інциденту. ВІДЕО

обгоріла дитина. Як виявилось, хлопчик вилив багаття у вогонь та загорівся.



Про це йдеться у сюжеті



Мама дитини на городі біля будинку спалювала сухе гілля, а малий тим часом грався поблизу. За словами жінки, коли вона забігла у хату, син зайшов у літню кухню, взяв там пляшку з пальним і почав виливати його у багаття. На дитині одразу спалахнув одяг.



У хлопчика обпечено близько 20% тіла. Нині він в опіковому центрі у важкому стані.



Відомо, що родина, де виховується дитина, благонадійна. Крім хлопчика, сім'я виховує ще двох донечок.



«Загрози життю немає, хоча стан важкий, але на даний момент – стабільний», – прокоментував завідувач опіковим відділенням Луцької міської лікарні Роман Трач.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Галузія Маневицького району. Як виявилось, хлопчик вилив багаття у вогонь та загорівся.Про це йдеться у сюжеті ТСН Мама дитини на городі біля будинку спалювала сухе гілля, а малий тим часом грався поблизу. За словами жінки, коли вона забігла у хату, син зайшов у літню кухню, взяв там пляшку з пальним і почав виливати його у багаття. На дитині одразу спалахнув одяг.У хлопчика обпечено близько 20% тіла. Нині він в опіковому центрі у важкому стані.Відомо, що родина, де виховується дитина, благонадійна. Крім хлопчика, сім'я виховує ще двох донечок.«Загрози життю немає, хоча стан важкий, але на даний момент – стабільний», – прокоментував завідувач опіковим відділенням Луцької міської лікарні

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