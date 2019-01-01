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На Волині 5-річний хлопчик обгорів під час пожежі: розповіли деталі інциденту. ВІДЕО

На Волині 5-річний хлопчик обгорів під час пожежі: розповіли деталі інциденту. ВІДЕО
У селі Галузія Маневицького району обгоріла дитина. Як виявилось, хлопчик вилив багаття у вогонь та загорівся.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Мама дитини на городі біля будинку спалювала сухе гілля, а малий тим часом грався поблизу. За словами жінки, коли вона забігла у хату, син зайшов у літню кухню, взяв там пляшку з пальним і почав виливати його у багаття. На дитині одразу спалахнув одяг.

У хлопчика обпечено близько 20% тіла. Нині він в опіковому центрі у важкому стані.

Відомо, що родина, де виховується дитина, благонадійна. Крім хлопчика, сім'я виховує ще двох донечок.

«Загрози життю немає, хоча стан важкий, але на даний момент – стабільний», – прокоментував завідувач опіковим відділенням Луцької міської лікарні Роман Трач.


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Теги: пожежа, Волинь, дитина
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