На Волині 5-річний хлопчик обгорів під час пожежі: розповіли деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 09:35
У селі Галузія Маневицького району обгоріла дитина. Як виявилось, хлопчик вилив багаття у вогонь та загорівся.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Мама дитини на городі біля будинку спалювала сухе гілля, а малий тим часом грався поблизу. За словами жінки, коли вона забігла у хату, син зайшов у літню кухню, взяв там пляшку з пальним і почав виливати його у багаття. На дитині одразу спалахнув одяг.
У хлопчика обпечено близько 20% тіла. Нині він в опіковому центрі у важкому стані.
Відомо, що родина, де виховується дитина, благонадійна. Крім хлопчика, сім'я виховує ще двох донечок.
«Загрози життю немає, хоча стан важкий, але на даний момент – стабільний», – прокоментував завідувач опіковим відділенням Луцької міської лікарні Роман Трач.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Мама дитини на городі біля будинку спалювала сухе гілля, а малий тим часом грався поблизу. За словами жінки, коли вона забігла у хату, син зайшов у літню кухню, взяв там пляшку з пальним і почав виливати його у багаття. На дитині одразу спалахнув одяг.
У хлопчика обпечено близько 20% тіла. Нині він в опіковому центрі у важкому стані.
Відомо, що родина, де виховується дитина, благонадійна. Крім хлопчика, сім'я виховує ще двох донечок.
«Загрози життю немає, хоча стан важкий, але на даний момент – стабільний», – прокоментував завідувач опіковим відділенням Луцької міської лікарні Роман Трач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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