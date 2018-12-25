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Українців попередили про грози та град

Українців попередили про грози та град
Українців попередили про погіршення погодних умов.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, протягом доби 30 липня в Україні грози, град та шквали 15-20 м/с.

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Нагадаємо, цього тижня в більшості регіонів України очікують дощі та похолодання.

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Теги: попередження, погода
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