Українців попередили про грози та град





Про це повідомили у прес-службі ДСНС.



"За прогнозами УкрГідрометцентру, протягом доби 30 липня в Україні грози, град та шквали 15-20 м/с.



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Нагадаємо, цього тижня в більшості регіонів України очікують дощі та похолодання.

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