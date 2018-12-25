Українців попередили про грози та град
Сьогодні, 09:42
Українців попередили про погіршення погодних умов.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
"За прогнозами УкрГідрометцентру, протягом доби 30 липня в Україні грози, град та шквали 15-20 м/с.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Спека і заморозки: якою буде погода в Україні у серпні
Нагадаємо, цього тижня в більшості регіонів України очікують дощі та похолодання.
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Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
"За прогнозами УкрГідрометцентру, протягом доби 30 липня в Україні грози, град та шквали 15-20 м/с.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Спека і заморозки: якою буде погода в Україні у серпні
Нагадаємо, цього тижня в більшості регіонів України очікують дощі та похолодання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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