Прокуратура відкрила «кримінал» щодо смороду у Луцьку

Луцька місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно смороду у місті.Про це йдеться у прес-службі Луцькради.Зазначили, що Луцька міська рада ще 3 липня звернулася до прокуратури Волинської області з приводу вчинення кримінального правопорушення у сфері охорони атмосферного повітря, реагуючи на масові зверненнями мешканців Луцька зі скаргами на жахливий сморід, погіршення стану здоров’я та нестерпні умови життя і праці.Луцька місцева прокуратура повідомила про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому 03.07.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 239. ч.1 ст. 241 Кримінального Кодексу України за фактом здійснення забруднення земель, що створило небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля, а також забруднення та зміни природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров’я людей та для довкілля речовинами, відходами та іншими матеріалами промислового виробництва внаслідок порушення спеціальних правил, що створює небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля м. Луцька та наближених до нього населених пунктів, шляхом зливу забруднюючих речовин, відходів та інших матеріалів в каналізаційну мережу міста Луцька та поля фільтрації Гнідавського цукрового заводу.У кримінальному провадженні проводяться слідчі для забезпечення повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, з’ясування усіх важливих обставин його вчинення та прийняття законного кінцевого рішення.