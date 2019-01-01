В Україні розпочалася кампанія з вакцинації від дифтерії та правця





На Волині щеплення отримали 53% дітей і 30% дорослих, - розповіла завідувачка відділу епіднагляду та інфекційних захворювань Лабораторного центру Ірина Єнжиєвська, - інформує



Щеплення від дифтерії та правця діти отримують тричі, в дорослому віці медики рекомендують здійснювати ревакцинацію що 10 років.



"Вакцинація проходить в 2, 4 і 6 місяців, у нас показник досягли 53%, це хороші показники за 6 місяців. Треба ще доганяти вікову категорію діток, які не були щеплені старше 7 років. Працює в нас три пункти щеплень, два на Волі і один на Чорновола", - розповіла заступник директора Луцької міської дитячої поліклініки Наталія Кеда.



Сестра медичного кабінету щеплень Зоя Павлюк зазначила, вакцина зберігається в холодильнику при температурі 2-8 градусів тепла.



Для маленьких діток у медзакладах є індійська, іншого виробника вакцини можна придбати в аптеці.



"Батьки ідуть до лікаря. Беруть рецепт і в аптеку, їм дають вакцину з сумкою – холодильником, якщо немає сумки, то звертаються до нас і ми даємо свою", - каже сестра медичного кабінету щеплень.



"Люба хвороба, яка має серйозні наслідки, може впливати на здоров’я дитини – треба давати вакцинацію", - розповів лучанин Юрій Морєв.



Людмила Рожко, головний спеціаліст педіатрії управління охорони здоров’я ОДА зауважила, за 6 місяців 43,8% дорослого населення отримали вакцинацію, хто потребував. Вакцина є в області достатньо і в районах кожен заклад забезпечений у достатній кількості.



Окрім цього, вона додала, що вакцину для дітей передшкільного віку «ДП» мають довезти цього тижня.



"В області захворювань на дифтерію та правець не зафіксовали", - каже завідувачка відділу епіднагляду та інфекційних захворювань Лабораторного центру Ірина Єнжиєвська.



З її слів, в Україні за цей рік було 5 випадків захворювання на правець, з них один – летальний. Дифтерією захворіла одна людина.

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