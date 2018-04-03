За минулий тиждень у волинському місті зафіксували випадок захворювання на кір





Про це повідомили під час щотижневої оперативної наради керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради сьогодні, 30 липня, інформує інтернет-видання



Головна лікарка Володимир-Волинського Центру первинної медико-санітарної допомоги Катерина Чубок зазначила, що продовжується вакцинальна кампанія серед дорослого населення щодо профілактики кору, дифтерії і правцю.



До слова, з початку 2019 року у місті зафіксували вже 167 випадків захворювань на кір.

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