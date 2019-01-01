Чи можна підчепити інфекцію під час причастя та цілування ікон





Про це інформує



За словами протоієрея Володимира Долгих, подібного роду питання почали з'являтися тільки в наш «освічений» час.



"У всі попередні історичні періоди, в християнських державах, коли населення набагато більше було піддано різного роду епідеміям, люди дивилися на хвороби, що їх посилались ним, як на кару Божу, надісланою за гріхи. Втіха ж і спасіння знаходили в покаянні і причасті Христових таїн. Нікому тоді навіть в голову не приходило допустити, що можна заразитися, причащаючись з іншими людьми", - зауважив він.



Священник каже, що саме таїнство преложення хліба і вина в тіло і кров Спасителя – це вже, якщо так можна висловитися, процес, який порушує єство. Господь в силах зупинити і дію всякої зарази, якій не місце поряд з найбільшою святинею християнства.



"Якщо можливо було б заразитися, приступаючи до Причастя в числі інших прихожан, то священики, які облизують лжицю після причастя, після всіх прихожан, стали б просто ходячими переносниками усіляких хвороб. Крім того, велика кількість храмів знаходиться при інфекційних лікарнях і туберкульозних диспансерах, при колоніях і слідчих ізоляторах. За людськими мірками, ризик заразитися в таких місцях набагато вище. Але і в цих храмах, як і в звичайних, за традицією священик облизує лжицю, священик або диякон споживає дари", - додав Володимира Долгих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянинам розповіли, чи можна заразитися чимось від інших людей, причащаючись з однієї ложиці, запиваючи з однієї чашки, прикладаючись до ікон.Про це інформує Православна Волинь з посиланням на Союз православних журналістів.За словами протоієрея, подібного роду питання почали з'являтися тільки в наш «освічений» час."У всі попередні історичні періоди, в християнських державах, коли населення набагато більше було піддано різного роду епідеміям, люди дивилися на хвороби, що їх посилались ним, як на кару Божу, надісланою за гріхи. Втіха ж і спасіння знаходили в покаянні і причасті Христових таїн. Нікому тоді навіть в голову не приходило допустити, що можна заразитися, причащаючись з іншими людьми", - зауважив він.Священник каже, що саме таїнство преложення хліба і вина в тіло і кров Спасителя – це вже, якщо так можна висловитися, процес, який порушує єство. Господь в силах зупинити і дію всякої зарази, якій не місце поряд з найбільшою святинею християнства."Якщо можливо було б заразитися, приступаючи до Причастя в числі інших прихожан, то священики, які облизують лжицю після причастя, після всіх прихожан, стали б просто ходячими переносниками усіляких хвороб. Крім того, велика кількість храмів знаходиться при інфекційних лікарнях і туберкульозних диспансерах, при колоніях і слідчих ізоляторах. За людськими мірками, ризик заразитися в таких місцях набагато вище. Але і в цих храмах, як і в звичайних, за традицією священик облизує лжицю, священик або диякон споживає дари", - додав Володимира Долгих.

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