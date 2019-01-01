На Шацьких озерах п'яний волинянин на смерть збив пішохода
Сьогодні, 10:28
На автодорозі у селі Мельники Шацького району волинянин автомобілем на смерть збив львів’янина.
Автопригода трапилася у неділю, 28 липня, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля Opel Zafira перебував 30-річний житель цього ж району. Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, водій допустив наїзд на пішохода, 44-річного львів’янина, котрий рухався по узбіччю дороги у попутному напрямку.
Транспортний засіб помістили на арешт майданчик. Водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.
Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.
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Автопригода трапилася у неділю, 28 липня, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля Opel Zafira перебував 30-річний житель цього ж району. Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, водій допустив наїзд на пішохода, 44-річного львів’янина, котрий рухався по узбіччю дороги у попутному напрямку.
Транспортний засіб помістили на арешт майданчик. Водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.
Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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