На Шацьких озерах п'яний волинянин на смерть збив пішохода

На автодорозі у селі Мельники Шацького району волинянин автомобілем на смерть збив львів’янина.Автопригода трапилася у неділю, 28 липня, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля Opel Zafira перебував 30-річний житель цього ж району. Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, водій допустив наїзд на пішохода, 44-річного львів’янина, котрий рухався по узбіччю дороги у попутному напрямку.Транспортний засіб помістили на арешт майданчик. Водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.