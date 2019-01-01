Потрібно доглядати: навіщо журналістів вивезли до Скулинського лісу
Сьогодні, 13:47
Садити ліс справа не з легких, а доглядати за ним, як виявилося – ще важче.
В останні роки система захисту і збереження лісових насаджень стала пріоритетним напрямком роботи галузі, тож кожне лісництво активно працює на перспективу і не шкодує ні сил, ні коштів, аби доглянути свої сіянці правильно. Зокрема і у Скулинському лісництві Ковельського лісгоспу, де мальовничий ліс слугує не тільки джерелом кисню і грошей в майбутньому, але й має свою історію, адже поруч – ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Нечимне».
Лісівники бережуть його і намагаються не втрачати можливості зайвий раз нагадати про важливість тих заходів, які є обов’язковими після посадки майбутнього лісу.
Цього разу під час літнього прес-туру працівники галузі розповідали про методи догляду за культурами на прикладі ділянок, які засаджували журналісти та учні шкільних лісництв декілька років тому, адже посадити – це одна справа, потрібно ще повернутися і знати, як правильно доглянути своє дерево.
Я тебе посадив, я тебе і догляну...
Медійники знову повернулися на знайомі ділянки, де вже працювали раніше із посадкою, то ж працівник Скулинського лісництва Леонід Лисюк почав проводити новий етап навчання і розповідати, як правильно зберегти саджанці аби труди не були даремними.
Перш за все, каже, розрізняють два основних види догляду за молодими культурами – механізований і, так би мовити, більш ручний – мотокущорізом.
Механізовані догляди проводяться тракторами МТЗ-92 в агрегаті з культиваторами КЛД-1,8 або КЛБ-1,7 в основному на ділянках з лісовими культурами у перші три роки після посадки.
Все це медійникам продемонстрували і поки трактор об’їжджав ділянку, то Леонід Лисюк розповідав, що ж це за територія і чому за нею зараз доглядають саме так.
«Ділянка, яка знаходиться в 11 кварталі Скулинського лісництва, засаджена лісовими культурами дуба та сосни лише навесні 2018 року вихованцями шкільного лісництва. Доглядають його трактором, бо це не шкодить культурам і сам процес є дешевшим і швидшим. За день трактор може опрацювати декілька гектарів», – розповідає лісівник.
Механізовано проводяться також догляди мотокущорізами, але там вже потрібні безпосередні зусилля міцних рук. В процесі зрізають трав’янисту та чагарникову рослинність у міжряддях, створюються оптимальні умови для росту лісових культур на ділянках. Зокрема і на ділянці, що у 12 кварталі, де серед усіх оглянутих, лісові культури – найстарші, їм 3 роки.
«Тут уже недоцільно проводити догляди культиватором. Крім того, у міжряддях багато берези, яку КЛБ не бере. Тому необхідні працьовиті людські руки», – каже Леонід Лисюк.
А прес-секретар ВОУЛМГ Світлана Думська додає, що сьогодні це – руки творчих людей.
Журналістам також запропонували переконатися в тому, що ця справа є зовсім нелегкою і ходити з важелезним мотокущорізом, який ніби схожий на звичайного сікора – важко, бо вага у культиватора лісівників також пристойна.
Журналістка ВолиньPost чи то через цікавість, чи просто взяла удар на себе, але вирішила одягнути спецкостюм і спробувати. Лісівники попередили, що агрегат – важкий і важливо також одягати шолом, аби не травмувати деревиною око. Між іншим, казали, що штани зі спецкостюму – неможливо розрізати бензопилою, але від такого експерименту вирішили утриматись.
Леонід Лисюк пояснює, що цей спосіб є набагато важчим і затратнішим, але іншого поки немає: «Трактором сюди не зайдеш, бо зріжеться дворічний приріст у сосни і все. А так потрібно забирати березу, вона росте швидше за сосну і не дає їй підніматися, перекриває. То зараз зрізаємо березу, а потім вона наздожене сосонки і культури врівноважаться».
Культури стають лісом тільки через 5 років
Доглядати лісові культури потрібно стабільно до того моменту, поки вони не покриють площу і не стануть лісом, а це відбувається тільки через 5 років після посадки. Так догляд за лісовими культурами переходить у новий етап – догляду за молодим лісом. Світлана Думська обіцяла, що і цей етап не омине журналістів, але буде трошки згодом, а поки нагадує, що немає жодної площі, у яку б не втрутились лісівники після того, як посадили культури.
Леонід Лисюк це підтверджує і переконує, що за його практики не звільнили жодного працівника, якщо він раптом чогось не зрізав, але коли не посадив чи не доглянув, то може вже не працювати в галузі.
На Волині найоптимальнішим періодом для посадки лісу є весна. Коли розпочинається перше танення снігу і землі, то лісівники дуже активно працюють над тим, аби залучити більшу кількість людей і традиційно проводять акцію «Майбутнє лісу в твоїх руках». Усі охочі можуть приєднатися і допомогти лісівникам садити майбутній ліс.
«Люди повинні знати, що ліс садиться, кожна площа заліснюється, а на Волині, між іншим, ця акція – одна із наймасовіших в Україні, зокрема цього року понад 12 тисяч волинян долучилося», – говорить головний лісівник.
Для загального розвитку зазначає, що площа Скулинського лісництва складає 2 629 гектарів: «Ми рубаємо під січні та суцільні рубки близько 25 гектарів, а це – навіть не один відсоток від загальної площі лісництва, якщо можна розрахувати, то різати можна було б і сто рокові, з такими темпами. Але садимо ми навіть більше ніж 25, бо використовуємо прощі, які колись були сінокосами чи угіддями», – каже Леонід.
Головне – якісно
Велика і важка робота над лісом – цілком циклічний і безперервний процес. Усе починається зі збору насіння, яке повинно бути виключно якісним.
«Збереш якісне насіння, буде якісний ліс», – зауважує лісівник.
Згодом насіння потрібно проростити. На кожному лісництві є свої розсадники, у Скулинському їх – 2. Далі йде посадка, яка повинна відбуватися в терміни із затвердженим проектом лісових культур спеціалістів обласного управління. Лише опісля – посадка, на якій робота не закінчується, адже якщо не доглядати культури, то ліс із них ніколи не виросте, але приживлюваність буде відбуватися за принципом дикої природи – «Сильніший слабшого». Так і на цих ділянках у Скулинському лісництві, де догляд за культурами будуть проводити ще не раз, адже він потрібен постійно.
Не менш важливим напрямком роботи лісівників є захист лісу від пожеж і незаконних порубок. Ці стратегічні напрямки для лісівників не є дешевими. Загалом на заходи по догляду та охороні за лісовими насадженнями волинські державні лісогосподарські підприємства витрачають близько 18 млн гривень на рік.
Довідкова інформація. За І півріччя 2019 року провели лісовідновлення на площі 6812 га при запланованому 6750 га, в тому числі створили лісових культур на площі 2612 га (план 2524 га) та провели сприяння природному відновленню 2870 га (план 2678 га).
Загалом під час посадки лісу використали понад 20 мільйонів штук стандартних сіянців із власних розсадників.
Провели доглядів за лісовими культурами на площі 8144 га при запланованих 7112 га. Заготовили лісового насіння 1543 кг (план 1309 кг).
Посіяли лісових розсадників на площі 22 га (план 16,6 га). Рубок догляду в молодняках провели на площі 1612 га при плані 1478 га. Ліквіду від рубок формування і оздоровлення лісів заготовили 335 тис. куб. м при плані 304 куб. м.
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В останні роки система захисту і збереження лісових насаджень стала пріоритетним напрямком роботи галузі, тож кожне лісництво активно працює на перспективу і не шкодує ні сил, ні коштів, аби доглянути свої сіянці правильно. Зокрема і у Скулинському лісництві Ковельського лісгоспу, де мальовничий ліс слугує не тільки джерелом кисню і грошей в майбутньому, але й має свою історію, адже поруч – ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Нечимне».
Лісівники бережуть його і намагаються не втрачати можливості зайвий раз нагадати про важливість тих заходів, які є обов’язковими після посадки майбутнього лісу.
Цього разу під час літнього прес-туру працівники галузі розповідали про методи догляду за культурами на прикладі ділянок, які засаджували журналісти та учні шкільних лісництв декілька років тому, адже посадити – це одна справа, потрібно ще повернутися і знати, як правильно доглянути своє дерево.
Я тебе посадив, я тебе і догляну...
Медійники знову повернулися на знайомі ділянки, де вже працювали раніше із посадкою, то ж працівник Скулинського лісництва Леонід Лисюк почав проводити новий етап навчання і розповідати, як правильно зберегти саджанці аби труди не були даремними.
Перш за все, каже, розрізняють два основних види догляду за молодими культурами – механізований і, так би мовити, більш ручний – мотокущорізом.
Механізовані догляди проводяться тракторами МТЗ-92 в агрегаті з культиваторами КЛД-1,8 або КЛБ-1,7 в основному на ділянках з лісовими культурами у перші три роки після посадки.
Все це медійникам продемонстрували і поки трактор об’їжджав ділянку, то Леонід Лисюк розповідав, що ж це за територія і чому за нею зараз доглядають саме так.
«Ділянка, яка знаходиться в 11 кварталі Скулинського лісництва, засаджена лісовими культурами дуба та сосни лише навесні 2018 року вихованцями шкільного лісництва. Доглядають його трактором, бо це не шкодить культурам і сам процес є дешевшим і швидшим. За день трактор може опрацювати декілька гектарів», – розповідає лісівник.
Механізовано проводяться також догляди мотокущорізами, але там вже потрібні безпосередні зусилля міцних рук. В процесі зрізають трав’янисту та чагарникову рослинність у міжряддях, створюються оптимальні умови для росту лісових культур на ділянках. Зокрема і на ділянці, що у 12 кварталі, де серед усіх оглянутих, лісові культури – найстарші, їм 3 роки.
«Тут уже недоцільно проводити догляди культиватором. Крім того, у міжряддях багато берези, яку КЛБ не бере. Тому необхідні працьовиті людські руки», – каже Леонід Лисюк.
А прес-секретар ВОУЛМГ Світлана Думська додає, що сьогодні це – руки творчих людей.
Журналістам також запропонували переконатися в тому, що ця справа є зовсім нелегкою і ходити з важелезним мотокущорізом, який ніби схожий на звичайного сікора – важко, бо вага у культиватора лісівників також пристойна.
Журналістка ВолиньPost чи то через цікавість, чи просто взяла удар на себе, але вирішила одягнути спецкостюм і спробувати. Лісівники попередили, що агрегат – важкий і важливо також одягати шолом, аби не травмувати деревиною око. Між іншим, казали, що штани зі спецкостюму – неможливо розрізати бензопилою, але від такого експерименту вирішили утриматись.
Леонід Лисюк пояснює, що цей спосіб є набагато важчим і затратнішим, але іншого поки немає: «Трактором сюди не зайдеш, бо зріжеться дворічний приріст у сосни і все. А так потрібно забирати березу, вона росте швидше за сосну і не дає їй підніматися, перекриває. То зараз зрізаємо березу, а потім вона наздожене сосонки і культури врівноважаться».
Культури стають лісом тільки через 5 років
Доглядати лісові культури потрібно стабільно до того моменту, поки вони не покриють площу і не стануть лісом, а це відбувається тільки через 5 років після посадки. Так догляд за лісовими культурами переходить у новий етап – догляду за молодим лісом. Світлана Думська обіцяла, що і цей етап не омине журналістів, але буде трошки згодом, а поки нагадує, що немає жодної площі, у яку б не втрутились лісівники після того, як посадили культури.
Леонід Лисюк це підтверджує і переконує, що за його практики не звільнили жодного працівника, якщо він раптом чогось не зрізав, але коли не посадив чи не доглянув, то може вже не працювати в галузі.
На Волині найоптимальнішим періодом для посадки лісу є весна. Коли розпочинається перше танення снігу і землі, то лісівники дуже активно працюють над тим, аби залучити більшу кількість людей і традиційно проводять акцію «Майбутнє лісу в твоїх руках». Усі охочі можуть приєднатися і допомогти лісівникам садити майбутній ліс.
«Люди повинні знати, що ліс садиться, кожна площа заліснюється, а на Волині, між іншим, ця акція – одна із наймасовіших в Україні, зокрема цього року понад 12 тисяч волинян долучилося», – говорить головний лісівник.
Для загального розвитку зазначає, що площа Скулинського лісництва складає 2 629 гектарів: «Ми рубаємо під січні та суцільні рубки близько 25 гектарів, а це – навіть не один відсоток від загальної площі лісництва, якщо можна розрахувати, то різати можна було б і сто рокові, з такими темпами. Але садимо ми навіть більше ніж 25, бо використовуємо прощі, які колись були сінокосами чи угіддями», – каже Леонід.
Головне – якісно
Велика і важка робота над лісом – цілком циклічний і безперервний процес. Усе починається зі збору насіння, яке повинно бути виключно якісним.
«Збереш якісне насіння, буде якісний ліс», – зауважує лісівник.
Згодом насіння потрібно проростити. На кожному лісництві є свої розсадники, у Скулинському їх – 2. Далі йде посадка, яка повинна відбуватися в терміни із затвердженим проектом лісових культур спеціалістів обласного управління. Лише опісля – посадка, на якій робота не закінчується, адже якщо не доглядати культури, то ліс із них ніколи не виросте, але приживлюваність буде відбуватися за принципом дикої природи – «Сильніший слабшого». Так і на цих ділянках у Скулинському лісництві, де догляд за культурами будуть проводити ще не раз, адже він потрібен постійно.
Не менш важливим напрямком роботи лісівників є захист лісу від пожеж і незаконних порубок. Ці стратегічні напрямки для лісівників не є дешевими. Загалом на заходи по догляду та охороні за лісовими насадженнями волинські державні лісогосподарські підприємства витрачають близько 18 млн гривень на рік.
Довідкова інформація. За І півріччя 2019 року провели лісовідновлення на площі 6812 га при запланованому 6750 га, в тому числі створили лісових культур на площі 2612 га (план 2524 га) та провели сприяння природному відновленню 2870 га (план 2678 га).
Загалом під час посадки лісу використали понад 20 мільйонів штук стандартних сіянців із власних розсадників.
Провели доглядів за лісовими культурами на площі 8144 га при запланованих 7112 га. Заготовили лісового насіння 1543 кг (план 1309 кг).
Посіяли лісових розсадників на площі 22 га (план 16,6 га). Рубок догляду в молодняках провели на площі 1612 га при плані 1478 га. Ліквіду від рубок формування і оздоровлення лісів заготовили 335 тис. куб. м при плані 304 куб. м.
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