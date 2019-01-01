Потрібно доглядати: навіщо журналістів вивезли до Скулинського лісу

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Садити ліс справа не з легких, а доглядати за ним, як виявилося – ще важче.В останні роки система захисту і збереження лісових насаджень стала пріоритетним напрямком роботи галузі, тож кожне лісництво активно працює на перспективу і не шкодує ні сил, ні коштів, аби доглянути свої сіянці правильно. Зокрема і у Скулинському лісництві Ковельського лісгоспу, де мальовничий ліс слугує не тільки джерелом кисню і грошей в майбутньому, але й має свою історію, адже поруч – ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Нечимне».Лісівники бережуть його і намагаються не втрачати можливості зайвий раз нагадати про важливість тих заходів, які є обов’язковими після посадки майбутнього лісу.Цього разу під час літнього прес-туру працівники галузі розповідали про методи догляду за культурами на прикладі ділянок, які засаджували журналісти та учні шкільних лісництв декілька років тому, адже посадити – це одна справа, потрібно ще повернутися і знати, як правильно доглянути своє дерево.Медійники знову повернулися на знайомі ділянки, де вже працювали раніше із посадкою, то ж працівник Скулинського лісництвапочав проводити новий етап навчання і розповідати, як правильно зберегти саджанці аби труди не були даремними.Перш за все, каже, розрізняють два основних види догляду за молодими культурами – механізований і, так би мовити, більш ручний – мотокущорізом.Механізовані догляди проводяться тракторами МТЗ-92 в агрегаті з культиваторами КЛД-1,8 або КЛБ-1,7 в основному на ділянках з лісовими культурами у перші три роки після посадки.Все це медійникам продемонстрували і поки трактор об’їжджав ділянку, то Леонід Лисюк розповідав, що ж це за територія і чому за нею зараз доглядають саме так.«Ділянка, яка знаходиться в 11 кварталі Скулинського лісництва, засаджена лісовими культурами дуба та сосни лише навесні 2018 року вихованцями шкільного лісництва. Доглядають його трактором, бо це не шкодить культурам і сам процес є дешевшим і швидшим. За день трактор може опрацювати декілька гектарів», – розповідає лісівник.Механізовано проводяться також догляди мотокущорізами, але там вже потрібні безпосередні зусилля міцних рук. В процесі зрізають трав’янисту та чагарникову рослинність у міжряддях, створюються оптимальні умови для росту лісових культур на ділянках. Зокрема і на ділянці, що у 12 кварталі, де серед усіх оглянутих, лісові культури – найстарші, їм 3 роки.«Тут уже недоцільно проводити догляди культиватором. Крім того, у міжряддях багато берези, яку КЛБ не бере. Тому необхідні працьовиті людські руки», – каже Леонід Лисюк.А прес-секретар ВОУЛМГдодає, що сьогодні це – руки творчих людей.Журналістам також запропонували переконатися в тому, що ця справа є зовсім нелегкою і ходити з важелезним мотокущорізом, який ніби схожий на звичайного сікора – важко, бо вага у культиватора лісівників також пристойна.Журналісткачи то через цікавість, чи просто взяла удар на себе, але вирішила одягнути спецкостюм і спробувати. Лісівники попередили, що агрегат – важкий і важливо також одягати шолом, аби не травмувати деревиною око. Між іншим, казали, що штани зі спецкостюму – неможливо розрізати бензопилою, але від такого експерименту вирішили утриматись.Леонід Лисюк пояснює, що цей спосіб є набагато важчим і затратнішим, але іншого поки немає: «Трактором сюди не зайдеш, бо зріжеться дворічний приріст у сосни і все. А так потрібно забирати березу, вона росте швидше за сосну і не дає їй підніматися, перекриває. То зараз зрізаємо березу, а потім вона наздожене сосонки і культури врівноважаться».Доглядати лісові культури потрібно стабільно до того моменту, поки вони не покриють площу і не стануть лісом, а це відбувається тільки через 5 років після посадки. Так догляд за лісовими культурами переходить у новий етап – догляду за молодим лісом. Світлана Думська обіцяла, що і цей етап не омине журналістів, але буде трошки згодом, а поки нагадує, що немає жодної площі, у яку б не втрутились лісівники після того, як посадили культури.Леонід Лисюк це підтверджує і переконує, що за його практики не звільнили жодного працівника, якщо він раптом чогось не зрізав, але коли не посадив чи не доглянув, то може вже не працювати в галузі.На Волині найоптимальнішим періодом для посадки лісу є весна. Коли розпочинається перше танення снігу і землі, то лісівники дуже активно працюють над тим, аби залучити більшу кількість людей і традиційно проводять акцію «Майбутнє лісу в твоїх руках». Усі охочі можуть приєднатися і допомогти лісівникам садити майбутній ліс.«Люди повинні знати, що ліс садиться, кожна площа заліснюється, а на Волині, між іншим, ця акція – одна із наймасовіших в Україні, зокрема цього року понад 12 тисяч волинян долучилося», – говорить головний лісівник.Для загального розвитку зазначає, що площа Скулинського лісництва складає 2 629 гектарів: «Ми рубаємо під січні та суцільні рубки близько 25 гектарів, а це – навіть не один відсоток від загальної площі лісництва, якщо можна розрахувати, то різати можна було б і сто рокові, з такими темпами. Але садимо ми навіть більше ніж 25, бо використовуємо прощі, які колись були сінокосами чи угіддями», – каже Леонід.Велика і важка робота над лісом – цілком циклічний і безперервний процес. Усе починається зі збору насіння, яке повинно бути виключно якісним.«Збереш якісне насіння, буде якісний ліс», – зауважує лісівник.Згодом насіння потрібно проростити. На кожному лісництві є свої розсадники, у Скулинському їх – 2. Далі йде посадка, яка повинна відбуватися в терміни із затвердженим проектом лісових культур спеціалістів обласного управління. Лише опісля – посадка, на якій робота не закінчується, адже якщо не доглядати культури, то ліс із них ніколи не виросте, але приживлюваність буде відбуватися за принципом дикої природи – «Сильніший слабшого». Так і на цих ділянках у Скулинському лісництві, де догляд за культурами будуть проводити ще не раз, адже він потрібен постійно.Не менш важливим напрямком роботи лісівників є захист лісу від пожеж і незаконних порубок. Ці стратегічні напрямки для лісівників не є дешевими. Загалом на заходи по догляду та охороні за лісовими насадженнями волинські державні лісогосподарські підприємства витрачають близько 18 млн гривень на рік.