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У Луцьку мешканці багатоповерхівки скаржаться на сморід з підвалу. ВІДЕО

У Луцьку мешканці багатоповерхівки скаржаться на сморід з підвалу. ВІДЕО
Лучани знову потерпають від смороду. Цього разу мешканців багатоповерхівки, що на вулиці Привокзальна, 9, турбує застій каналізаційних вод у підвалі.

Люди кажуть – це приносить чимало незручностей, однак чиновники лише годують обіцянками, повідомляє 12 канал.

Вони зауважують, що вже не один сезон потерпають від смороду. Джерелом неприємного запаху називають каналізаційні води, які збираються у підвалі. Почалася проблема після облаштування в дворі тепло магістралі.

У цьому підвалі облаштований елеваторний вузл, тобто мережа труб, за допомогою яких багатоквартирний будинок підключають до загальної тепломережі.

Окрім смороду, проблема приносить мешканцям багатоповерхівки чимало інших незручностей.

В ЖЕКу кажуть, про проблему знають, однак вирішити її не так просто, адже до цього причетні мережі Луцьктепла та Луцькводоканалу.

За словами працівників Луцькводоканалу у більшості містах комунікації завжди перетинаються і їх витоки часто можуть потрапляти у підвальні приміщення. Причин може бути багато, в цій ситуації, - це забиті зовнішні каналізації.

Так звані затори на каналізаційних мережах, фахівці обіцяють усунути. Однак мешканцям усіх будинків радять пильніше стежити за тим, що викидають.

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Теги: лучани, підвальний сморід, скарги
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