У Луцьку мешканці багатоповерхівки скаржаться на сморід з підвалу. ВІДЕО





Люди кажуть – це приносить чимало незручностей, однак чиновники лише годують обіцянками, повідомляє



Вони зауважують, що вже не один сезон потерпають від смороду. Джерелом неприємного запаху називають каналізаційні води, які збираються у підвалі. Почалася проблема після облаштування в дворі тепло магістралі.



У цьому підвалі облаштований елеваторний вузл, тобто мережа труб, за допомогою яких багатоквартирний будинок підключають до загальної тепломережі.



Окрім смороду, проблема приносить мешканцям багатоповерхівки чимало інших незручностей.



В ЖЕКу кажуть, про проблему знають, однак вирішити її не так просто, адже до цього причетні мережі Луцьктепла та Луцькводоканалу.



За словами працівників Луцькводоканалу у більшості містах комунікації завжди перетинаються і їх витоки часто можуть потрапляти у підвальні приміщення. Причин може бути багато, в цій ситуації, - це забиті зовнішні каналізації.



Так звані затори на каналізаційних мережах, фахівці обіцяють усунути. Однак мешканцям усіх будинків радять пильніше стежити за тим, що викидають.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани знову потерпають від смороду. Цього разу мешканців багатоповерхівки, що на вулиці Привокзальна, 9, турбує застій каналізаційних вод у підвалі.Люди кажуть – це приносить чимало незручностей, однак чиновники лише годують обіцянками, повідомляє 12 канал Вони зауважують, що вже не один сезон потерпають від смороду. Джерелом неприємного запаху називають каналізаційні води, які збираються у підвалі. Почалася проблема після облаштування в дворі тепло магістралі.У цьому підвалі облаштований елеваторний вузл, тобто мережа труб, за допомогою яких багатоквартирний будинок підключають до загальної тепломережі.Окрім смороду, проблема приносить мешканцям багатоповерхівки чимало інших незручностей.В ЖЕКу кажуть, про проблему знають, однак вирішити її не так просто, адже до цього причетні мережі Луцьктепла та Луцькводоканалу.За словами працівників Луцькводоканалу у більшості містах комунікації завжди перетинаються і їх витоки часто можуть потрапляти у підвальні приміщення. Причин може бути багато, в цій ситуації, - це забиті зовнішні каналізації.Так звані затори на каналізаційних мережах, фахівці обіцяють усунути. Однак мешканцям усіх будинків радять пильніше стежити за тим, що викидають.

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