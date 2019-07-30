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У серпні Україну накриють потужні магнітні бурі

У серпні Україну накриють потужні магнітні бурі
У серпні очікується дві серйозні магнітні бурі, а також кілька менш сильних, але відчутних магнітних коливань.

Про це повідомляють Факти.ICTV.

Так, незначні магнітні коливання можливі 7, 11, 12, 13 і 24 серпня.

Серйозні магнітні бурі в серпні 2019 очікуються 5 і 6 числа.

Медики радять робити зарядку вранці – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, знімуть стрес і звільнять від погодної залежності. Також рекомендується час від часу приймати контрастний душ.

У період магнітних бур рекомендується ретельно стежити за харчуванням, пити більше води, дотримуватися режиму сну і не перенапружуватися.

Також будуть корисними прогулянки на свіжому повітрі.

До слова, під час магнітних бур людина може відчути сонливість, неуважність і дратівливість.

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Теги: серпень, магнітні бурі, попередження, українці
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