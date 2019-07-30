У серпні Україну накриють потужні магнітні бурі





Про це повідомляють



Так, незначні магнітні коливання можливі 7, 11, 12, 13 і 24 серпня.



Серйозні магнітні бурі в серпні 2019 очікуються 5 і 6 числа.



Медики радять робити зарядку вранці – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, знімуть стрес і звільнять від погодної залежності. Також рекомендується час від часу приймати контрастний душ.



У період магнітних бур рекомендується ретельно стежити за харчуванням, пити більше води, дотримуватися режиму сну і не перенапружуватися.



Також будуть корисними прогулянки на свіжому повітрі.



До слова, під час магнітних бур людина може відчути сонливість, неуважність і дратівливість.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У серпні очікується дві серйозні магнітні бурі, а також кілька менш сильних, але відчутних магнітних коливань.Про це повідомляють Факти.ICTV. Так, незначні магнітні коливання можливі 7, 11, 12, 13 і 24 серпня.Серйозні магнітні бурі в серпні 2019 очікуються 5 і 6 числа.Медики радять робити зарядку вранці – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, знімуть стрес і звільнять від погодної залежності. Також рекомендується час від часу приймати контрастний душ.У період магнітних бур рекомендується ретельно стежити за харчуванням, пити більше води, дотримуватися режиму сну і не перенапружуватися.Також будуть корисними прогулянки на свіжому повітрі.До слова, під час магнітних бур людина може відчути сонливість, неуважність і дратівливість.

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