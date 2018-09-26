Смерть гірника на волинській шахті: з'ясовують причини нещасного випадку
Сьогодні, 11:32
Розпочали розслідування смертельного нещасного випадку на шахті «Бужанська».
Так, створили комісію з розслідування смертельного нещасного випадку, який стався з машиністом електровоза підземного ВП «Шахта «Бужанська ДП «Волиньвугілля», - інформує Управління Держпраці у Волинській області.
Нагадаємо, що на волинській шахті «Бужанська» загинув 48-річний мешканець Нововолинська.
Комісія зі спеціального розслідування нещасного випадку з’ясує обставини та причини його настання. Також визначать осіб, дії чи бездіяльність яких призвела до загибелі гірника.
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Так, створили комісію з розслідування смертельного нещасного випадку, який стався з машиністом електровоза підземного ВП «Шахта «Бужанська ДП «Волиньвугілля», - інформує Управління Держпраці у Волинській області.
Нагадаємо, що на волинській шахті «Бужанська» загинув 48-річний мешканець Нововолинська.
Комісія зі спеціального розслідування нещасного випадку з’ясує обставини та причини його настання. Також визначать осіб, дії чи бездіяльність яких призвела до загибелі гірника.
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