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Смерть гірника на волинській шахті: з'ясовують причини нещасного випадку

Смерть гірника на волинській шахті: з'ясовують причини нещасного випадку
Розпочали розслідування смертельного нещасного випадку на шахті «Бужанська».

Так, створили комісію з розслідування смертельного нещасного випадку, який стався з машиністом електровоза підземного ВП «Шахта «Бужанська ДП «Волиньвугілля», - інформує Управління Держпраці у Волинській області.

Нагадаємо, що на волинській шахті «Бужанська» загинув 48-річний мешканець Нововолинська.

Комісія зі спеціального розслідування нещасного випадку з’ясує обставини та причини його настання. Також визначать осіб, дії чи бездіяльність яких призвела до загибелі гірника.


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Теги: cмерть, гірник
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