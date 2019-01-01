На Волині патруль на гарячому викрив рибних браконьєрів. ФОТО

За тиждень на Волині рибоохоронний патруль зафіксував 11 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.Так, інспектори склали чотири протоколи за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП) та сім – за грубі порушення – (ч. 4 ст. 85 КУпАП), – йдеться у повідомленні прес-служби Волинського рибоохоронного патруля.«Загалом, у порушників вилучено дев’ять од. заборонених знарядь лову та затримано один дерев’яний човен. Накладено штрафів на суму 204 грн. Крім того, сім справ передано до судів для притягнення порушників до відповідальності», - повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль»28 липня інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували аналогічне правопорушення. На заплаві р. Західний Буг, поблизу с. Мовники Іваничівського району Волинської області, викрили чотирьох чоловіків, які здійснювали вилов риби забороненим знаряддям лову – «кловнею».Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони, громадянам не вдалося завдати шкоди рибному господарству України. На порушників склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення осіб до відповідальності.