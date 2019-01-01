На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати в Італію
Сьогодні, 12:53
На Волині шукають креативних та зацікавлених в охороні навколишнього середовища молодих людей на еко-проект «Green Strips».
Він триватиме з 11 до 19 вересня у Віджіано (Італія), - повідомляє на сторінці у Facebook Молодіжний центр Волині.
«Green Strips» – проект, що заохочує молодь до більш активної участі в охороні навколишнього середовища, а також підвищує обізнаність про екологічний вплив кожної людини.
Завдання проекту:
- створити креативні та повчальні комікси, які сприятимуть екологічному мисленню та звичкам;
- поділитися досвідом переробки відходів у різних країнах;
- знайти нові рішення для екологічних проблем.
Вимоги до учасників:
- молодь віком 18-27 років;
- знання англійської мови;
- наявність закордонного паспорту;
- бажання просувати отримані навички і результати проекту в Україні;
- вітаються навички малювання та ілюстрації.
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Організатори покривається 100% витрат на харчування, проживання та проїзд до місця проведення і назад (якщо витрати не перевищують ліміт 275 євро).
Також зазначають, участь для активних членів організації є безкоштовною, але для тих учасників, які не є членами організації – річний внесок 30 євро.
Подавай заявку можна до 3 серпня, зареєструвавшись тут.
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Він триватиме з 11 до 19 вересня у Віджіано (Італія), - повідомляє на сторінці у Facebook Молодіжний центр Волині.
«Green Strips» – проект, що заохочує молодь до більш активної участі в охороні навколишнього середовища, а також підвищує обізнаність про екологічний вплив кожної людини.
Завдання проекту:
- створити креативні та повчальні комікси, які сприятимуть екологічному мисленню та звичкам;
- поділитися досвідом переробки відходів у різних країнах;
- знайти нові рішення для екологічних проблем.
Вимоги до учасників:
- молодь віком 18-27 років;
- знання англійської мови;
- наявність закордонного паспорту;
- бажання просувати отримані навички і результати проекту в Україні;
- вітаються навички малювання та ілюстрації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині шукають охочих поїхати в Нідерланди
Організатори покривається 100% витрат на харчування, проживання та проїзд до місця проведення і назад (якщо витрати не перевищують ліміт 275 євро).
Також зазначають, участь для активних членів організації є безкоштовною, але для тих учасників, які не є членами організації – річний внесок 30 євро.
Подавай заявку можна до 3 серпня, зареєструвавшись тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
ЦЕ ШАХРАЇ!!!!!!
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