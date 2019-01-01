На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати в Італію





Він триватиме з 11 до 19 вересня у Віджіано (Італія), - повідомляє на сторінці у Facebook



«Green Strips» – проект, що заохочує молодь до більш активної участі в охороні навколишнього середовища, а також підвищує обізнаність про екологічний вплив кожної людини.



Завдання проекту:



- створити креативні та повчальні комікси, які сприятимуть екологічному мисленню та звичкам;

- поділитися досвідом переробки відходів у різних країнах;

- знайти нові рішення для екологічних проблем.



Вимоги до учасників:



- молодь віком 18-27 років;

- знання англійської мови;

- наявність закордонного паспорту;

- бажання просувати отримані навички і результати проекту в Україні;

- вітаються навички малювання та ілюстрації.



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Організатори покривається 100% витрат на харчування, проживання та проїзд до місця проведення і назад (якщо витрати не перевищують ліміт 275 євро).



Також зазначають, участь для активних членів організації є безкоштовною, але для тих учасників, які не є членами організації – річний внесок 30 євро.



Подавай заявку можна до 3 серпня, зареєструвавшись

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині шукають креативних та зацікавлених в охороні навколишнього середовища молодих людей на еко-проект «Green Strips».Він триватиме з 11 до 19 вересня у Віджіано (Італія), - повідомляє на сторінці у Facebook Молодіжний центр Волині. «Green Strips» – проект, що заохочує молодь до більш активної участі в охороні навколишнього середовища, а також підвищує обізнаність про екологічний вплив кожної людини.Завдання проекту:- створити креативні та повчальні комікси, які сприятимуть екологічному мисленню та звичкам;- поділитися досвідом переробки відходів у різних країнах;- знайти нові рішення для екологічних проблем.Вимоги до учасників:- молодь віком 18-27 років;- знання англійської мови;- наявність закордонного паспорту;- бажання просувати отримані навички і результати проекту в Україні;- вітаються навички малювання та ілюстрації.Організатори покривається 100% витрат на харчування, проживання та проїзд до місця проведення і назад (якщо витрати не перевищують ліміт 275 євро).Також зазначають, участь для активних членів організації є безкоштовною, але для тих учасників, які не є членами організації – річний внесок 30 євро.Подавай заявку можна до 3 серпня, зареєструвавшись тут

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