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На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати в Італію

На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати в Італію
На Волині шукають креативних та зацікавлених в охороні навколишнього середовища молодих людей на еко-проект «Green Strips».

Він триватиме з 11 до 19 вересня у Віджіано (Італія), - повідомляє на сторінці у Facebook Молодіжний центр Волині.

«Green Strips» – проект, що заохочує молодь до більш активної участі в охороні навколишнього середовища, а також підвищує обізнаність про екологічний вплив кожної людини.

Завдання проекту:

- створити креативні та повчальні комікси, які сприятимуть екологічному мисленню та звичкам;
- поділитися досвідом переробки відходів у різних країнах;
- знайти нові рішення для екологічних проблем.

Вимоги до учасників:

- молодь віком 18-27 років;
- знання англійської мови;
- наявність закордонного паспорту;
- бажання просувати отримані навички і результати проекту в Україні;
- вітаються навички малювання та ілюстрації.

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Організатори покривається 100% витрат на харчування, проживання та проїзд до місця проведення і назад (якщо витрати не перевищують ліміт 275 євро).

Також зазначають, участь для активних членів організації є безкоштовною, але для тих учасників, які не є членами організації – річний внесок 30 євро.

Подавай заявку можна до 3 серпня, зареєструвавшись тут.

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Теги: Італія, пошуки, еко-проект
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Коментарі 1
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