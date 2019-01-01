Поля фільтрації Гнідавського заводу знезаражують за допомогою мікроорганізмів

Мулові майданчики на полях фільтрації Гнідавського цукрового заводу обробляють пробіотиками.Так, сьогодні, 30 липня, відбулося чергове засідання тимчасової міжвідомчої комісії з подолання негативної екологічної ситуації у місті, - інформує прес-служба Луцької міської ради.Участь у заході взяли секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови, перший заступник міського голови, члени робочої групи, представник ТзОВ “БіоПЕК”, громадські активісти, які стурбовані питанням поширення неприємного запаху у Луцьку.Начальник відділу екології Оповідомила, що у п’ятницю, 26 липня, отримали 15 звернень з приводу неприємного запаху, протягом вихідних 27-28 липня отримали лише одне звернення.Вона додала, що 29 липня у другій половині дня знову почали надходити скарги на сморід від мешканців Вересневого у зв’язку із північно-західним напрямком вітру. Цей сморід може провокувати муловий майданчик, який ще не повністю засипаний, адже від жителів інших мікрорайонів скарг не надходило.Оксана Тарабанюк додала, що Гнідавський цукровий завод під час одного із засідань взяв на себе зобов’язання ліквідувати джерела смороду до 25 липня. Згідно припису Держпродспоживслужби, до 19 липня вони повинні були розробити комплекс заходів, і до 1 вересня повністю їх впровадити. Станом на 29 липня засипка третього мулового майданчика ще не завершена. Наразі там проводиться обробка пробіотиками, тому ця ділянка ще не осушена і не засипана.Начальник управління охорони здоров’яповідомив, що під час вихідних днів звернень до медичних установ міста з приводу погіршення стану здоров’я через неприємний запах не надходило.За словами директора КП “Луцькводоканал”, усі каналізаційно-насосні станції у місті працюють у штатному режимі, жодних аварій чи технологічних порушень не було.Під час засідання громадські активісти задавали свої запитання, висловлювали пропозиції до учасників робочої групи. Зокрема, чи планується покривати мулові майданчики додатковим шаром грунту чи будь-якого іншого покриття, адже на на деяких ділянках, які вже засипані, було виявлено декілька плям, які змінюють колір, і через них пробивається неприємний запах, а це може ускладнити ситуацію, особливо після дощів. Представник ТзОВ “Біопек” запевнив, що це зауваження буде враховано.Начальник відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної вартизазначила, склали декілька протоколів стосовно несанкціонованого зливу невідомої речовини, схожої на барду, на поля фільтрації Гнідавського цукрового заводу. У разі правопорушень інспектори департаменту фіксують та складають адмінпротоколи на водіїв за місцем їхнього проживання.До слова, наступне засідання тимчасової міжвідомчої комісії відбудеться у четвер, 1 серпня.