Як на Волині карають горе-батьків





Про це інформує ГУ юстиції Волині.



Так, із моменту набрання чинності законів "Чужих дітей не буває" державні виконавці Волині винесли 2 974 постанови про тимчасове обмеження боржника у деяких правах. Зокрема йдеться про право керувати транспортним засобом, виїзд за кордон, полювання та користування зброєю за несплату аліментів.



Йдеться про терміни більше 4 місяців та 3 місяців - відносно важкохворих дітей.

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