Як на Волині карають горе-батьків
Сьогодні, 12:19
Розповіли, як у Волинській області карають неплатників аліментів.
Про це інформує ГУ юстиції Волині.
Так, із моменту набрання чинності законів "Чужих дітей не буває" державні виконавці Волині винесли 2 974 постанови про тимчасове обмеження боржника у деяких правах. Зокрема йдеться про право керувати транспортним засобом, виїзд за кордон, полювання та користування зброєю за несплату аліментів.
Йдеться про терміни більше 4 місяців та 3 місяців - відносно важкохворих дітей.
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Про це інформує ГУ юстиції Волині.
Так, із моменту набрання чинності законів "Чужих дітей не буває" державні виконавці Волині винесли 2 974 постанови про тимчасове обмеження боржника у деяких правах. Зокрема йдеться про право керувати транспортним засобом, виїзд за кордон, полювання та користування зброєю за несплату аліментів.
Йдеться про терміни більше 4 місяців та 3 місяців - відносно важкохворих дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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