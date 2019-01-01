Волинь відстоює позицію укрупнення до чотирьох районів





Про це стало відомо з протоколу засідання, яке відбулося в понеділок, 29 липня 2019 року, - повідомляють у



Нагадаємо, раніше члени регіональної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Волинської області запропонували



Заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Цьось, який є керівником робочої групи, відзначив, що чіткий поділ ще буде допрацьовуватися. Зокрема в плані розподілу Маневицького району.



"Частина Маневицького району може відійти до Камінь-Каширського, частинка – до Луцького, чи взагалі весь Маневицький район стане Луцьким – ще невідомо. Наразі проводяться підрахунки.



Якщо в Камінь-Каширському районі буде достатня кількість жителів згідно з рекомендаціями Мінрегіону (а це не менше, ніж 150 тисяч), то напевно все-таки будемо ініціювати, щоб Маневицький район перейшов повністю до Луцького району. Це заключний етап формування районів з урахуванням сформованих ОТГ. Однак, потрібно й враховувати громади, які об’єднуються", – зауважив Валентин Іванович.



Дещо відрізняється позиція у голови обласної ради Ірини Вахович. Їй імпонує пропозиція Мінрегіону України щодо моделювання системи адміністративно-територіального устрою нашого регіону.



Йдеться про поділ області на 3 райони з центрами у Луцьку, Ковелі та Володимирі-Волинському.



"Ми не маємо кінцевого розуміння функціоналу районів. Чи буде до них прив'язане державне фінансування? Не відомо. Якщо з районами будуть бюджетні взаємовідносини, то, можливо, формат чотирьох районів буде вигідний. Адже якщо ці райони матимуть серйозні функції, то ми виграємо в тому, що державне фінансування буде більшим.



Але, в принципі, я не бачу загроз, якщо в області буде три райони, як пропонує Мінрегіонбуд. Північ Волині хоче до Ковеля, а не до Каменя-Каширського. Адже Камінь-Каширський на сьогодні не є полюсом росту. Саме тому Любешів, Маневичі та Ратне не хочуть до нього центруватися. Залишається величезний ризик депресивного майбутнього для території Камінь-Каширської району" – зазначила голова обласної ради.



Своє бачення висловив й голова Маневицької районної державної адміністрації Андрій Линдюк.



"Я розумію, що Кабмін навряд чи відійде від ідеї формування трьох районів у Волинській області. А тому, якщо вже ніяк не вдасться відстояти 4-й Маневицький район, маємо вже вирішувати до якого логічніше і практичніше було б віднести Маневиччину. При такому розкладі, маневиччани погодяться тільки на приєднання до Луцького району. Адже і історичні, і економічні, і соціальні зв’язки у нас найближчі до міста Луцька", – повідомив Андрій Линдюк.



У підсумку, після тривалих обговорень, більшість членів робочої групи підтримали пропозицію облдержадміністрації щодо формування чотирьох районів – з центрами у Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському та Камені-Каширському.



Відповідний протокол засідання надішлють до Мінрегіону, як офіційне підтвердження позиції регіону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинь відстоює позицію укрупнення до чотирьох районів: Луцького, Володимир-Волонського, Ковельського та Камінь-Каширського. У Мінрегіон відправлять протокол засідання робочої групи.Про це стало відомо з протоколу засідання, яке відбулося в понеділок, 29 липня 2019 року, - повідомляють у відділі інформаційної політики облдержадміністрації Волині. Нагадаємо, раніше члени регіональної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Волинської області запропонували сформувати чотири райони – Луцький, Володимир-Волинський, Ковельський та Камінь-Каширський. Однак Мінрегіон запропонував виокремити три райони (без Камінь-Каширського).Заступник голови обласної державної адміністрації, який є керівником робочої групи, відзначив, що чіткий поділ ще буде допрацьовуватися. Зокрема в плані розподілу Маневицького району."Частина Маневицького району може відійти до Камінь-Каширського, частинка – до Луцького, чи взагалі весь Маневицький район стане Луцьким – ще невідомо. Наразі проводяться підрахунки.Якщо в Камінь-Каширському районі буде достатня кількість жителів згідно з рекомендаціями Мінрегіону (а це не менше, ніж 150 тисяч), то напевно все-таки будемо ініціювати, щоб Маневицький район перейшов повністю до Луцького району. Це заключний етап формування районів з урахуванням сформованих ОТГ. Однак, потрібно й враховувати громади, які об’єднуються", – зауважив Валентин Іванович.Дещо відрізняється позиція у голови обласної ради. Їй імпонує пропозиція Мінрегіону України щодо моделювання системи адміністративно-територіального устрою нашого регіону.Йдеться про поділ області на 3 райони з центрами у Луцьку, Ковелі та Володимирі-Волинському."Ми не маємо кінцевого розуміння функціоналу районів. Чи буде до них прив'язане державне фінансування? Не відомо. Якщо з районами будуть бюджетні взаємовідносини, то, можливо, формат чотирьох районів буде вигідний. Адже якщо ці райони матимуть серйозні функції, то ми виграємо в тому, що державне фінансування буде більшим.Але, в принципі, я не бачу загроз, якщо в області буде три райони, як пропонує Мінрегіонбуд. Північ Волині хоче до Ковеля, а не до Каменя-Каширського. Адже Камінь-Каширський на сьогодні не є полюсом росту. Саме тому Любешів, Маневичі та Ратне не хочуть до нього центруватися. Залишається величезний ризик депресивного майбутнього для території Камінь-Каширської району" – зазначила голова обласної ради.Своє бачення висловив й голова Маневицької районної державної адміністрації"Я розумію, що Кабмін навряд чи відійде від ідеї формування трьох районів у Волинській області. А тому, якщо вже ніяк не вдасться відстояти 4-й Маневицький район, маємо вже вирішувати до якого логічніше і практичніше було б віднести Маневиччину. При такому розкладі, маневиччани погодяться тільки на приєднання до Луцького району. Адже і історичні, і економічні, і соціальні зв’язки у нас найближчі до міста Луцька", – повідомив Андрій Линдюк.У підсумку, після тривалих обговорень, більшість членів робочої групи підтримали пропозицію облдержадміністрації щодо формування чотирьох районів – з центрами у Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському та Камені-Каширському.Відповідний протокол засідання надішлють до Мінрегіону, як офіційне підтвердження позиції регіону.

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