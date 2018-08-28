Подробиці жорстокого вбивства заробітчанки з України в Німеччині

Наталію Михайлюк із Чернівецької області.



Поліція виявила її тіло з численними ножовими пораненнями в квартирі на 7-му поверсі. За підозрою у вбивстві заарештований 64-річний громадянин Німеччини, який перебував у помешканні, - пише Обозреватель.



Як розповів один із мешканців цього будинку, Наталю почали розшукувати її рідні й друзі.



"Начебто вона їм не дзвонила якийсь час, вони, мабуть, стали хвилюватися. Приїхала поліція і біля квартири побачила сліди крові. Вони виламали двері. І знайшли цю жінку, вона сиділа в кріслі, на ній було багато поранень. Господар теж був там. Але ніяких криків напередодні ніхто не чув, все було тихо. Я цю жінку не знаю, але іноді вона дійсно гуляла тут із великою собакою", – зазначив мешканець будинку.



"І собаку його вигулювала, і їсти йому готувала, і прибирала. Спочатку вона знімала житло, але у неї виникли якісь проблеми з господинею, та вимагала гроші. І Наталія перебралася жити в квартиру цього пенсіонера, він їй дав кімнату, щоб вона працювала у нього. А коли їй потрібно було їхати, цей дід не відпускав, навіть вкрав її паспорт. Мабуть, боявся, що більше ніхто не буде за ним доглядати, я не знаю. І ось тепер убив. І загинула вона не 25-го, як пишуть, а раніше. Він декілька днів її тіло тримав у квартирі, це якийсь жах!" – журиться подруга.



64-річного господаря квартири заарештували за підозрою у вбивстві, з помешкання його вивозили на медичному кріслі, під простирадлом, мабуть, приховуючи від журналістів. Поліція більше ніяких подробиць вбивства не дає, посилаючись на таємницю слідства.



У Наталії в Україні, в рідному місті Заставна, залишилася 8-річна донька Настя, яка живе з батьками загиблої. А також цивільний чоловік, Олександр. Він відомий на Буковині спортсмен.



Також у Наталії був великий чорний пес, і вона із ним часто бувала в "Школі охоронних собак". Учасники цього клубу першими повідомили про трагедію.



"Вона була хохотушка, всі її дуже любили. Приїжджала на майданчик, і всі одразу говорили: "Наталка приїхала, зараз весело буде". Вона весь час щось вигадувала. Для нас це величезна особиста трагедія", – зазначив у розмові з OBOZREVATEL один із її знайомих із клубу.



Сама Наталія займалася манікюром, була майстром із нарощування вій. На її сторінці є фото, яке свідчить, що вона також отримала сертифікат масажиста.



До Німеччини на заробітки ще давно їздив батько Наталії. Як розповідають знайомі, працював він там по три місяці, потім повертався.



"Як всі наші земляки, які хочуть щось підзаробити", – каже знайомий сім'ї.



Наталія теж вирішила, що потрібно поїхати на заробітки в Європу, і це була вже не перша її поїздка. Правда, доля заробітчанки їй не подобалася. Вона повинна була повернутися додому у минулі вихідні, а буквально за декілька днів до цього її вбили. Дівчина говорила одній зі своїх подруг про те, що не хоче більше їздити на заробітки.



"У неї є донька, і Наталія дуже важко переживала розлучення з нею. Крім цього, у неї з'явився коханий чоловік і вона мріяла про свою хорошу сім'ю. Вона була справжнім ангелом, завжди посміхалася, намагалася допомогти, чим могла. Вона багато працювала і хотіла, щоб її донька ні в чому не потребувала, дбала про своїх батьків. І тут така трагедія", – пояснила одна з її знайомих.



Зараз друзі Наталії збирають гроші на похорон і допомогу її родині. Тіло дівчини незабаром повинні доставити на батьківщину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Берліні трапилася жахлива трагедія з молодою українкою – вбили 25-річнуіз Чернівецької області.Поліція виявила її тіло з численними ножовими пораненнями в квартирі на 7-му поверсі. За підозрою у вбивстві заарештований 64-річний громадянин Німеччини, який перебував у помешканні, - пише Обозреватель.Як розповів один із мешканців цього будинку, Наталю почали розшукувати її рідні й друзі."Начебто вона їм не дзвонила якийсь час, вони, мабуть, стали хвилюватися. Приїхала поліція і біля квартири побачила сліди крові. Вони виламали двері. І знайшли цю жінку, вона сиділа в кріслі, на ній було багато поранень. Господар теж був там. Але ніяких криків напередодні ніхто не чув, все було тихо. Я цю жінку не знаю, але іноді вона дійсно гуляла тут із великою собакою", – зазначив мешканець будинку."І собаку його вигулювала, і їсти йому готувала, і прибирала. Спочатку вона знімала житло, але у неї виникли якісь проблеми з господинею, та вимагала гроші. І Наталія перебралася жити в квартиру цього пенсіонера, він їй дав кімнату, щоб вона працювала у нього. А коли їй потрібно було їхати, цей дід не відпускав, навіть вкрав її паспорт. Мабуть, боявся, що більше ніхто не буде за ним доглядати, я не знаю. І ось тепер убив. І загинула вона не 25-го, як пишуть, а раніше. Він декілька днів її тіло тримав у квартирі, це якийсь жах!" – журиться подруга.64-річного господаря квартири заарештували за підозрою у вбивстві, з помешкання його вивозили на медичному кріслі, під простирадлом, мабуть, приховуючи від журналістів. Поліція більше ніяких подробиць вбивства не дає, посилаючись на таємницю слідства.У Наталії в Україні, в рідному місті Заставна, залишилася 8-річна донька Настя, яка живе з батьками загиблої. А також цивільний чоловік, Олександр. Він відомий на Буковині спортсмен.Також у Наталії був великий чорний пес, і вона із ним часто бувала в "Школі охоронних собак". Учасники цього клубу першими повідомили про трагедію."Вона була хохотушка, всі її дуже любили. Приїжджала на майданчик, і всі одразу говорили: "Наталка приїхала, зараз весело буде". Вона весь час щось вигадувала. Для нас це величезна особиста трагедія", – зазначив у розмові з OBOZREVATEL один із її знайомих із клубу.Сама Наталія займалася манікюром, була майстром із нарощування вій. На її сторінці є фото, яке свідчить, що вона також отримала сертифікат масажиста.До Німеччини на заробітки ще давно їздив батько Наталії. Як розповідають знайомі, працював він там по три місяці, потім повертався."Як всі наші земляки, які хочуть щось підзаробити", – каже знайомий сім'ї.Наталія теж вирішила, що потрібно поїхати на заробітки в Європу, і це була вже не перша її поїздка. Правда, доля заробітчанки їй не подобалася. Вона повинна була повернутися додому у минулі вихідні, а буквально за декілька днів до цього її вбили. Дівчина говорила одній зі своїх подруг про те, що не хоче більше їздити на заробітки."У неї є донька, і Наталія дуже важко переживала розлучення з нею. Крім цього, у неї з'явився коханий чоловік і вона мріяла про свою хорошу сім'ю. Вона була справжнім ангелом, завжди посміхалася, намагалася допомогти, чим могла. Вона багато працювала і хотіла, щоб її донька ні в чому не потребувала, дбала про своїх батьків. І тут така трагедія", – пояснила одна з її знайомих.Зараз друзі Наталії збирають гроші на похорон і допомогу її родині. Тіло дівчини незабаром повинні доставити на батьківщину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію