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Розповіли, на що витрачають гроші, які збирають при в’їзді в Шацький національний парк

Розповіли, на що витрачають гроші, які збирають при в’їзді в Шацький національний парк
Гроші, які оплачують люди за в’їзд на територію Шацького національного природного парку йдуть на обслуговування його території, зокрема - на вивіз сміття.

Про це "Віснику" розповіла директорка Шацького національного природного парку Марія Христецька.

«Постійно йде дискусія, куди ті кошти йдуть. Гроші приходять нам на рахунок. В 2018 році ми за сезон, себто за три місяці, зібрали 650 тисяч гривень. Це величезна територія, і оскільки ми є її власником, відповідно, повинні її обслуговувати. І влада, і місцеве населення, абсолютно осунулися від того, аби вивозити сміття.

Так, в селі Світязь наша установа заключила договір з комунальним підприємством щодо вивозу та складування твердих побутових відходів. В минулому році із зібраних коштів 370 тисяч пішло за вивіз і складування сміття. Це просто непідйомна для нас сума, якби ми не мали можливості брати цю плату при в’їзді», - розповіла Марія Христецька .

Окрім цього, вона додає, 60 тисяч гривень заплатили за встановлення і обслуговування біотуалетів. І оскільки установа є неприбутковою, а держава покриває лише витрати на зарплати, всю роботу і всю господарську діяльність парк здійснює за свої кошти. Гроші тут заробляють, як за в’їзд на територію, так і за реалізацію риболовних квитків, за наметові містечка, бази відпочинку і також за вибіркові санітарні рубки дерев та за послуги з екскурсій.

Зауважимо, за в’їзд легкового авто потрібно оплатити 25 гривень.

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Теги: шацький парк, збір коштів, витрати, благоустрій
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