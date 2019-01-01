Розповіли, на що витрачають гроші, які збирають при в’їзді в Шацький національний парк





Про це Марія Христецька.



«Постійно йде дискусія, куди ті кошти йдуть. Гроші приходять нам на рахунок. В 2018 році ми за сезон, себто за три місяці, зібрали 650 тисяч гривень. Це величезна територія, і оскільки ми є її власником, відповідно, повинні її обслуговувати. І влада, і місцеве населення, абсолютно осунулися від того, аби вивозити сміття.



Так, в селі Світязь наша установа заключила договір з комунальним підприємством щодо вивозу та складування твердих побутових відходів. В минулому році із зібраних коштів 370 тисяч пішло за вивіз і складування сміття. Це просто непідйомна для нас сума, якби ми не мали можливості брати цю плату при в’їзді», - розповіла Марія Христецька .



Окрім цього, вона додає, 60 тисяч гривень заплатили за встановлення і обслуговування біотуалетів. І оскільки установа є неприбутковою, а держава покриває лише витрати на зарплати, всю роботу і всю господарську діяльність парк здійснює за свої кошти. Гроші тут заробляють, як за в’їзд на територію, так і за реалізацію риболовних квитків, за наметові містечка, бази відпочинку і також за вибіркові санітарні рубки дерев та за послуги з екскурсій.



Зауважимо, за в’їзд легкового авто потрібно оплатити 25 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гроші, які оплачують люди за в’їзд на територію Шацького національного природного парку йдуть на обслуговування його території, зокрема - на вивіз сміття.Про це "Віснику" розповіла директорка Шацького національного природного парку«Постійно йде дискусія, куди ті кошти йдуть. Гроші приходять нам на рахунок. В 2018 році ми за сезон, себто за три місяці, зібрали 650 тисяч гривень. Це величезна територія, і оскільки ми є її власником, відповідно, повинні її обслуговувати. І влада, і місцеве населення, абсолютно осунулися від того, аби вивозити сміття.Так, в селі Світязь наша установа заключила договір з комунальним підприємством щодо вивозу та складування твердих побутових відходів. В минулому році із зібраних коштів 370 тисяч пішло за вивіз і складування сміття. Це просто непідйомна для нас сума, якби ми не мали можливості брати цю плату при в’їзді», - розповіла Марія Христецька .Окрім цього, вона додає, 60 тисяч гривень заплатили за встановлення і обслуговування біотуалетів. І оскільки установа є неприбутковою, а держава покриває лише витрати на зарплати, всю роботу і всю господарську діяльність парк здійснює за свої кошти. Гроші тут заробляють, як за в’їзд на територію, так і за реалізацію риболовних квитків, за наметові містечка, бази відпочинку і також за вибіркові санітарні рубки дерев та за послуги з екскурсій.Зауважимо, за в’їзд легкового авто потрібно оплатити 25 гривень.

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