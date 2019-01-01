Полювання серед міста: лучанин капканами ловить вуличних собак
Сьогодні, 13:23
Лучанин воює з безпритульними собаками за допомогою капканів.
Про це пише на своїй сторінці у facebook "Луцьк Ласка Адміністратор".
Про те, що в районі вулиці Станіславського, поблизу будівлі церкви Фіміам бігає песик з капканом на лапі місцеві жителі спочатку повідомили патрульну поліцію Луцька. Однак поліцейським не вдалось піймати тварину.
Про цю ситуацію сповістили на КП "Ласка". Ловці, що приїхали на виклик, відловили його і привезли на підприємство, де тварині ветеринари надали допомогу і зняли капкан.
А наступного дня за цим знаряддям прийшов його власник. Чоловік попросив віддати його майно. І заявив, що воює з безпритульними собаками такими методами, тому що, на його думку, вони давлять курей та кролів.
За словами юрисконсульта КП "Ласка", капкани як знаряддя полювання в Україні заборонений. За такі дії наступає кримінальна відповідальність за статтею 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). Заяву про вчинення злочину передали в Луцький відділ поліції та в місцеву прокуратуру.
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Про це пише на своїй сторінці у facebook "Луцьк Ласка Адміністратор".
Про те, що в районі вулиці Станіславського, поблизу будівлі церкви Фіміам бігає песик з капканом на лапі місцеві жителі спочатку повідомили патрульну поліцію Луцька. Однак поліцейським не вдалось піймати тварину.
Про цю ситуацію сповістили на КП "Ласка". Ловці, що приїхали на виклик, відловили його і привезли на підприємство, де тварині ветеринари надали допомогу і зняли капкан.
А наступного дня за цим знаряддям прийшов його власник. Чоловік попросив віддати його майно. І заявив, що воює з безпритульними собаками такими методами, тому що, на його думку, вони давлять курей та кролів.
За словами юрисконсульта КП "Ласка", капкани як знаряддя полювання в Україні заборонений. За такі дії наступає кримінальна відповідальність за статтею 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). Заяву про вчинення злочину передали в Луцький відділ поліції та в місцеву прокуратуру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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