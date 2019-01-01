Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 31 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 до 17:00Дитячий садок, клуб, водогін, кафе «У Саші», магазин ФОП Голуб с. Овадне, вул.: Тополева, Миру, Нова, Шкільна, Травнева2 ПЛ-10 Л-01-06 від ТП-272 до ТП-205, 122 від 09:00 до 17:00 ПТФ «Володимир – Волинський» с. Шистів ТП-122 ввід Л-01-06, ТзОВ «Птахокомплекс Губин» с. Фалемичі ТП-205 ввід Л-01-06с. Зимне: сільська рада, школа, магазин ФОП Гонтарукм. Вол.-Вол.: кафе «Золота підкова», ветбактлабораторіяс. Зимне, вул.: Шевченка, Тиха, Грушевського, Монастирська, Зелена, Польова, Приміська, Молодіжна, Гайдамацькам. Вол.-Вол, вул.: Стравінського, Зимнівська 80-102, 71-93, О.Олеся 25, 48-102, Зубинського 3, 4, Українська2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-382с.АнтонівкаПЛ-10 кВ Л-07-07 9:00-17:009:00-17:00 Берестечківське СТ магазин с. АнтонівкаГорохівський районний відділ освіти Школас. АнтонівкаЦерква с. АнтонівкаКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПс. АнтонівкаПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗс. СільцеЦерква с. СільцеКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПс. СільцеПрАТ"Тернопільський молоко завод"Пункт приймання та охолодження молокас. СільцеГорохівський районний відділ освіти Школас. СільцеЦегівська сільська рада башняс. СільцеПідприємство "Укрпошта" поштове відділенняс. СільцеПАТ"Укртелеком" АТСс. СільцеДім молитви с. СільцеФОП Ярема Г.Т Магазинс. СільцеЦегівська сільська рада Клубс. СільцеФОП Органістий В.Є магазинс. СільцеЦегівська сільська рада Дитячий садокс. СільцеПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗс. ДовгеДім молитви с. ДовгеПрАТ "МТС Україна" станціяс. ЖуравникиГорохівський районний відділ освіти Школас. ЖуравникиПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗс. ЖуравникиПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія ГРПс. ЖуравникиЖуравниківська сільська рада Аптекас. ЖуравникиЖуравниківська сільська рада башняс. ЖуравникиЖуравниківська сільська рада Клубс. ЖуравникиЖуравниківська сільська рада Дитячий садокс. ЖуравникиСВК "Журавники" Конторас. ЖуравникиФОП Цимбал О.В. Магазин промпродтоварівс. ЖуравникиПАТ"Укртелеком" АТС с. ЖуравникиГорохівський районний відділ освітикотельня школис. ЖуравникиЦерква с. ЖуравникиФОП Степанюк Л.В. магазинс. ЖуравникиФОП Хомик В.Є. торговий павільйон с. ЖуравникиКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПс. ЖуравникиСВК "Журавники" Млин с. ЖуравникиПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗс. ЖуравникиФОП Якубчук В.М. магазин Лагуна с. В. ДружкопільськаГорохівський районний відділ освіти школас. В. ДружкопільськаЖуравниківська сільська рада башняс. В. ДружкопільськаКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПс. В. ДружкопільськаСВК "Журавники" бригада с. В. ДружкопільськаФОП Дудар Р.І магазин с. ЖуравникиКП "Заготконтора" Магазин с. ЖуравникиПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗс. ЖуравникиЖуравниківська сільська рад а Адмінприміщенняс. ЖуравникиДім молитви с. ЖуравникиПАТ" Ковельмолоко" приймальний пунктс. ЖуравникиФГ "ГАЛСТЕДАН" Приміщення корівникас. ЖуравникиСВК "Журавники" Тракторна бригада с. ЖуравникиСВК "Журавники" Телятник с. ЖуравникиФОП Супрун Р.В. свинарник с. ЖуравникиФОП Шамрило Р.В. Автогараж с. ЖуравникиПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія ГРПс. ЖуравникиФОП Юзвик В.Д магазин с. ЖуравникиСВК "Журавники" КЗС с. Журавники с. Антонівка:вул. Центральна.с. Угів:вул. Зелена,вул. Лугова,вул. Горохівська,вул. Львівська,вул. Польова.с. Сільце:вул. Шевченка,вул. Центральна,вул. Шкільна,вул. Львівська,вул. Новас. Довге:вул. Огородня,вул. Угівська,с. Журавники:вул. Шкільна,вул. Зелена,вул. Луцька,вул. Ветеранів,вул. Львівська,вул. Загребельна,вул. Зарічна.с. В. Дружкопільська:вул. Шевченка,вул. Паркова,вул. Полянка,вул. Садова.1. частково ПЛ-10кВ Л-46-02 чистка траси 10:00-17:00 с.Топилище вул.Набережна,с.Завидів1. ПЛ-10кВ Л-86-02 (ТП-298) 09:00 – 16:00 ФАП, ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ТзОВ "УкрТАУЕР"(мобільна станція), ПП Токарчук С.П. с.Стобихва.1. 9:00-18:00ФОП Скарвінко Віра Юліанівна м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272. ПЛ-0,4кВ КТП-126 9:00-18:00 Ківерцівське міське споживче товариство м.Ківерцівул.45 років Перемогивул.Будівельників3. ПЛ-10 кВ 108-03 8:30-17:00 КТП-5 с.ОзерцеКТП-11 с.НебіжкаЦеркваВідділ освітиФОП Козицька Руслана ВолодимирівнаКТП-13 с.ОзерцеСвято-Покровська релігійна громадаВідділ освітиКіверцівське сільське споживче товариствоПАТ "Укртелеком"КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Сільська рада ОзерцеФОП Бандура Микола АнанійовичПрАТ "Київстар "КТП-23 с.КульчинТзОВ "Царство Нептуна"ФОП Павленко Віталій АнатолійовичРак Галина ІванівнаКТП-49 с.ДачнеТзОВ "Футбольний клуб "Волинь"КТП-235 с.НебіжкаФОП Фещук Ольга ІванівнаПП "Корсар"КТП-316 с.КульчинФОП Олексієвець Микола ПетровичКТП-382ЗТП-384 с.ДачнеВідділ освітиПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГКТП-420 с.ОзерцеФОП Лащук Лілія МиколаївнаКТП-441 с.НебіжкаОК "Гаївка"КТП-442 с.НебіжкаОК "Гаївка"КТП-511 с.ДачнеПобут.споживач Зайцева Анелія АркадіївнаКТП-540 с.ОзерцеДП "Прикарпатзахідтранс" ПЗ ВАТ Трубопровідного трКТП-543 с.КульчинПобут.споживач Панасюк М.В.КТП-558 с.ОзерцеФОП Глушко Галина Михайлівна КТП-5 с.Озерцевул.ЖовтневаКТП-11 с.Небіжкавул.Котляревськоговул.М.Вовчка,вул.ЗеленаКТП-13 с.Озерцевул.Жовтнева, вул.1-го ТравняКТП-23 с.Кульчинвул.Космонавтів, вул.5-го Лютого, вул.Кірова вул.СадоваКТП-49 с.ДачнеКТП-235 с.Небіжкавул.Котляревськоговул.ОзерцівськаКТП-316 с.КульчинКТП-382 с.Прилуцькевул.Дружби,ЗТП-384 с.Дачневул.О.Кошового,вул.ДружбиКТП-420 с.Озерцевул.Тракторна,КТП-441 с.НебіжкаКТП-442 с.НебіжкаКТП-511 с.ДачнеКТП-540 с.ОзерцеКТП-543 с.КульчинКТП-558 с.ОзерцеВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-238 Л-2 9:00-17:00 смт.Локачі вул.Набережна1. 13:30-17:00 Котельня ввід №1Київстар вишка вул. Вороніхіна 15вул. Щусева 2; 41. КТП-255 09:30-17:00 Школа, Полонківське споживче товариство. с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.1. ПЛ 10 Л 52-02від ЛР-143 до 3ТП-454 10:00-17:00 Школа магазин с Нудижі (від центра)2. ПЛ 10 Л 58-04 оп 52-ЗТП-98 10:00-17:00 Любомльська гімназія Дитячий садок №1 Аптека м.Любомль Церква М Любомльвул,Незалежності, Ільїнавул,Чапаєва буд.10вул,ЧапаєваВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-10 кВ, Л-78-06 від ЛР-22. 10:00-17:00 КТП-31, с. Галузія - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Зоря С.В. (магазин).КТП-379 - Державне підприємство "Волиньторф" (дільниця).КТП-391, с. Серхів - ДПКСЛП "Маневичіліс" (лісництво).ЩТП-457 - Молитовний будинок.1. 09:00 – 17:00м.Нововолинськвул.Некрасовавул.Рябченюкавул.Хасевича, 16а, 1-11, 2-16вул.Гоголявул.Наливайковул.Сагайдачноговул.Заводська, 1, 3, 4вул.Павлова, 41-47пров.Хлібнийвул.Кутузова, 11пров.Вишневийвул.Польовавул.Довженкавул.І.Франка, 40-50вул.Ціолковського, 1-23, 2-14Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски7 ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова10 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру12 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.13 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано