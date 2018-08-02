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До «Бандерштату» через Стир у Луцьку зводять міст. ФОТО

До «Бандерштату» через Стир у Луцьку зводять міст. ФОТО
У Луцьку триває підготовка до фестивалю “Бандерштат”, який відбудеться 2-4 серпня.

Вранці 30 липня вже почали встановлювати понтонний міст через річку Стир, яким лучани та гості можуть дістатися до поля, яке перетвориться на майданчик для масштабного фестивалю, - пише 12 канал.

До слова, цьогоріч міст встановлюють не там, де торік. Його перенесли до пристані – так людям буде зручніше діставатися до концертного майданчика.

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Директор ТОВ «Річковий порт «Луцьк» Олег Кербалай розповів, що цьогоріч Стир дуже обмілів. У місці, де встановлюють міст, глибина сягає 1,5 метра.

Його монтаж завершать увечері 30 липня або вранці 31-го.

До «Бандерштату» через Стир у Луцьку зводять міст. ФОТО
До «Бандерштату» через Стир у Луцьку зводять міст. ФОТО

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Теги: Бандерштат, міст
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