До «Бандерштату» через Стир у Луцьку зводять міст. ФОТО
Сьогодні, 13:55
У Луцьку триває підготовка до фестивалю “Бандерштат”, який відбудеться 2-4 серпня.
Вранці 30 липня вже почали встановлювати понтонний міст через річку Стир, яким лучани та гості можуть дістатися до поля, яке перетвориться на майданчик для масштабного фестивалю, - пише 12 канал.
До слова, цьогоріч міст встановлюють не там, де торік. Його перенесли до пристані – так людям буде зручніше діставатися до концертного майданчика.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Плавучий міст до «Бандерштату» виявився закоротким. ФОТО. ВІДЕО
Директор ТОВ «Річковий порт «Луцьк» Олег Кербалай розповів, що цьогоріч Стир дуже обмілів. У місці, де встановлюють міст, глибина сягає 1,5 метра.
Його монтаж завершать увечері 30 липня або вранці 31-го.
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Вранці 30 липня вже почали встановлювати понтонний міст через річку Стир, яким лучани та гості можуть дістатися до поля, яке перетвориться на майданчик для масштабного фестивалю, - пише 12 канал.
До слова, цьогоріч міст встановлюють не там, де торік. Його перенесли до пристані – так людям буде зручніше діставатися до концертного майданчика.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Плавучий міст до «Бандерштату» виявився закоротким. ФОТО. ВІДЕО
Директор ТОВ «Річковий порт «Луцьк» Олег Кербалай розповів, що цьогоріч Стир дуже обмілів. У місці, де встановлюють міст, глибина сягає 1,5 метра.
Його монтаж завершать увечері 30 липня або вранці 31-го.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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