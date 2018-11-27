На курортах Азовського моря виявили небезпечну інфекцію
Сьогодні, 14:16
У Запорізькій області, як і в цілому, на курортах Азовського моря, збільшилася кількість випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію.
Про це в понеділок, 29 липня, повідомляє прес-служба Запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, - пише Корреспондент.
Зазначається, що на курорти Азовського моря прийшла гостра кишкова інфекція, надзвичайно небезпечна для дітей. При цьому, сама інфекція легко потрапляє в організм людини через ротову порожнину або слизову.
"З 20.07.19 по 26.07.2019 р захворюваність на гостру кишкову інфекцію на 27% вища за рівень минулого тижня, зареєстровано 275 випадків", - йдеться в повідомленні.
Найбільш частою причиною захворювання була неякісна м'ясна продукція - 24,2%, молочна продукція - 20,0%, овочі, фрукти - 17,0%.
Крім того, 17 осіб підхопили інфекцію після купання у водоймі. Зокрема, в річці Дніпро (один випадок), а також в Азовському морі: у Кирилівці (дві особи) і в Бердянську (14 випадків).
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Про це в понеділок, 29 липня, повідомляє прес-служба Запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, - пише Корреспондент.
Зазначається, що на курорти Азовського моря прийшла гостра кишкова інфекція, надзвичайно небезпечна для дітей. При цьому, сама інфекція легко потрапляє в організм людини через ротову порожнину або слизову.
"З 20.07.19 по 26.07.2019 р захворюваність на гостру кишкову інфекцію на 27% вища за рівень минулого тижня, зареєстровано 275 випадків", - йдеться в повідомленні.
Найбільш частою причиною захворювання була неякісна м'ясна продукція - 24,2%, молочна продукція - 20,0%, овочі, фрукти - 17,0%.
Крім того, 17 осіб підхопили інфекцію після купання у водоймі. Зокрема, в річці Дніпро (один випадок), а також в Азовському морі: у Кирилівці (дві особи) і в Бердянську (14 випадків).
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