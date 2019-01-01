У ЖК «Парковий квартал» продають квартиру за приємною ціною. ФОТО. ВІДЕО*





Суттєві переваги цього житла — зручне планування, велика лоджія, внутрішні оздоблювальні роботи, тепла підлога на кухні та в санвузлі. Ціна приємно здивує покупця – 12 000 гривень за квадратний метр, – пише



Також є вигідні умови відтермінування до кінця 2019 року. За умови сплати першого внеску 50% – вартість квадрата 12 250 гривень, а при сплаті 25% – 12 500 гривень.



У житлі – вхідні металеві двері, якісні металопластикові вікна. Повністю готова електропроводка. У квартиру заведені мережі для водопостачання та каналізації. Є виходи для підключення телебачення, інтернету та сигналізації.



Планування зручне та довзоляє максимально ефективно використати площу житла: є просторий коридор (8 м2), де можна розмістити гардеробну, велика кухня (8,4 м2) та лоджія (3,6 м2). Площа кімнати – 16,3 м2.







До слова, у ЖК «Парковий квартал» триває будівництво третього будинку — викопали котлован, змонтували баштові крани і продовжують облаштування будівельного майданчика.



Щодо другого будинку, то тут завершили фасадні роботи і перейшли до штукатурки сходових кліток, монтують системи водопостачання та водовідведення у першому під'їзді, а за будинком облаштовують парковку.



Яким буде ЖК «Парковий квартал» після здачі в експлуатацію, дивіться на відео нижче.







ЯК ПРИДБАТИ КВАРТИРУ В ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»?



Звертайтесь у відділ продажів за адресою:

м. Ковель, вул. Глібова, 8 б



Телефон:

096 030 20 10



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі в другому будинку житлового комплексу «Парковий квартал», який зводить будівельна компанія «Інвестор», вигідно продають простору та ергономічну однокімнатну квартиру.Суттєві переваги цього житла — зручне планування, велика лоджія, внутрішні оздоблювальні роботи, тепла підлога на кухні та в санвузлі. Ціна приємно здивує покупця –за квадратний метр, – пише Район.Луцьк Також є вигідні умови відтермінування до кінця 2019 року. За умови сплати першого внеску 50% – вартість квадрата, а при сплаті 25% –У житлі – вхідні металеві двері, якісні металопластикові вікна. Повністю готова електропроводка. У квартиру заведені мережі для водопостачання та каналізації. Є виходи для підключення телебачення, інтернету та сигналізації.Планування зручне та довзоляє максимально ефективно використати площу житла: є просторий коридор (), де можна розмістити гардеробну, велика кухня () та лоджія (). Площа кімнати –До слова, у ЖК «Парковий квартал» триває будівництво третього будинку — викопали котлован, змонтували баштові крани і продовжують облаштування будівельного майданчика.Щодо другого будинку, то тут завершили фасадні роботи і перейшли до штукатурки сходових кліток, монтують системи водопостачання та водовідведення у першому під'їзді, а за будинком облаштовують парковку.Яким буде ЖК «Парковий квартал» після здачі в експлуатацію, дивіться на відео нижче.

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