У ЖК «Парковий квартал» продають квартиру за приємною ціною. ФОТО. ВІДЕО*
Сьогодні, 16:14
У Ковелі в другому будинку житлового комплексу «Парковий квартал», який зводить будівельна компанія «Інвестор», вигідно продають простору та ергономічну однокімнатну квартиру.
Суттєві переваги цього житла — зручне планування, велика лоджія, внутрішні оздоблювальні роботи, тепла підлога на кухні та в санвузлі. Ціна приємно здивує покупця – 12 000 гривень за квадратний метр, – пише Район.Луцьк.
Також є вигідні умови відтермінування до кінця 2019 року. За умови сплати першого внеску 50% – вартість квадрата 12 250 гривень, а при сплаті 25% – 12 500 гривень.
У житлі – вхідні металеві двері, якісні металопластикові вікна. Повністю готова електропроводка. У квартиру заведені мережі для водопостачання та каналізації. Є виходи для підключення телебачення, інтернету та сигналізації.
Планування зручне та довзоляє максимально ефективно використати площу житла: є просторий коридор (8 м2), де можна розмістити гардеробну, велика кухня (8,4 м2) та лоджія (3,6 м2). Площа кімнати – 16,3 м2.
До слова, у ЖК «Парковий квартал» триває будівництво третього будинку — викопали котлован, змонтували баштові крани і продовжують облаштування будівельного майданчика.
Щодо другого будинку, то тут завершили фасадні роботи і перейшли до штукатурки сходових кліток, монтують системи водопостачання та водовідведення у першому під'їзді, а за будинком облаштовують парковку.
Яким буде ЖК «Парковий квартал» після здачі в експлуатацію, дивіться на відео нижче.
ЯК ПРИДБАТИ КВАРТИРУ В ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»?
Звертайтесь у відділ продажів за адресою:
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Телефон:
096 030 20 10
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
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Суттєві переваги цього житла — зручне планування, велика лоджія, внутрішні оздоблювальні роботи, тепла підлога на кухні та в санвузлі. Ціна приємно здивує покупця – 12 000 гривень за квадратний метр, – пише Район.Луцьк.
Також є вигідні умови відтермінування до кінця 2019 року. За умови сплати першого внеску 50% – вартість квадрата 12 250 гривень, а при сплаті 25% – 12 500 гривень.
У житлі – вхідні металеві двері, якісні металопластикові вікна. Повністю готова електропроводка. У квартиру заведені мережі для водопостачання та каналізації. Є виходи для підключення телебачення, інтернету та сигналізації.
Планування зручне та довзоляє максимально ефективно використати площу житла: є просторий коридор (8 м2), де можна розмістити гардеробну, велика кухня (8,4 м2) та лоджія (3,6 м2). Площа кімнати – 16,3 м2.
До слова, у ЖК «Парковий квартал» триває будівництво третього будинку — викопали котлован, змонтували баштові крани і продовжують облаштування будівельного майданчика.
Щодо другого будинку, то тут завершили фасадні роботи і перейшли до штукатурки сходових кліток, монтують системи водопостачання та водовідведення у першому під'їзді, а за будинком облаштовують парковку.
Яким буде ЖК «Парковий квартал» після здачі в експлуатацію, дивіться на відео нижче.
ЯК ПРИДБАТИ КВАРТИРУ В ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»?
Звертайтесь у відділ продажів за адресою:
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Телефон:
096 030 20 10
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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