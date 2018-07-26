У луцьких ОСББ будуть встановлювати лічильники на воду

У Луцьку планують ухвалити програму забезпечення ОСББ лічильниками комерційного обліку на 2019-2020 роки на умовах співфінансування.Про це йшлося у вівторок, 30 липня, під час засідання комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Директор «Луцькводоканалу»розповів, що в ОСББ діятиме програма забезпечення засобами комерційного обліку. Лічильники встановлюватимуть на умовах 50 на 50.«Зараз встановлення цих засобів обліку обійдеться у 18-20 тисяч гривень, то якщо не буде ініціативи ОСББ, мешканці потім заплатять за це у 3-4 рази дорожче», – відзначив він.Депутатвідзначив, що для багатьох будинків встановлення лічильників – непідйомний тягар. Раніше пропонували облаштовувати їх на умовах 70 на 30, однак такі умови визнали не зовсім прийнятними, адже із бюджету доведеться заплатити чималу суму.«Із ОСББ поки легше працювати. Але й надалі ці лічильники мають встановлювати у всіх будинках», – констатував він.