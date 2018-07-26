У луцьких ОСББ будуть встановлювати лічильники на воду
Сьогодні, 14:21
У Луцьку планують ухвалити програму забезпечення ОСББ лічильниками комерційного обліку на 2019-2020 роки на умовах співфінансування.
Про це йшлося у вівторок, 30 липня, під час засідання комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк розповів, що в ОСББ діятиме програма забезпечення засобами комерційного обліку. Лічильники встановлюватимуть на умовах 50 на 50.
«Зараз встановлення цих засобів обліку обійдеться у 18-20 тисяч гривень, то якщо не буде ініціативи ОСББ, мешканці потім заплатять за це у 3-4 рази дорожче», – відзначив він.
Депутат Петро Бойко відзначив, що для багатьох будинків встановлення лічильників – непідйомний тягар. Раніше пропонували облаштовувати їх на умовах 70 на 30, однак такі умови визнали не зовсім прийнятними, адже із бюджету доведеться заплатити чималу суму.
«Із ОСББ поки легше працювати. Але й надалі ці лічильники мають встановлювати у всіх будинках», – констатував він.
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Про це йшлося у вівторок, 30 липня, під час засідання комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк розповів, що в ОСББ діятиме програма забезпечення засобами комерційного обліку. Лічильники встановлюватимуть на умовах 50 на 50.
«Зараз встановлення цих засобів обліку обійдеться у 18-20 тисяч гривень, то якщо не буде ініціативи ОСББ, мешканці потім заплатять за це у 3-4 рази дорожче», – відзначив він.
Депутат Петро Бойко відзначив, що для багатьох будинків встановлення лічильників – непідйомний тягар. Раніше пропонували облаштовувати їх на умовах 70 на 30, однак такі умови визнали не зовсім прийнятними, адже із бюджету доведеться заплатити чималу суму.
«Із ОСББ поки легше працювати. Але й надалі ці лічильники мають встановлювати у всіх будинках», – констатував він.
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