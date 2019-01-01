18 пляшок пива та 122 пачки чипсів: 19-річний волинянин обікрав гуртівню





Про це пише



29 липня о 7:43 до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з приміщення гуртівні «ПАККО» вночі крадії винесли продукти харчування.



Злодії розбили вікно та винесли з приміщення гуртівні 18 пляшок пива та 122 пачки чипсів.



Як розповідають правоохоронці, по гарячих слідах встановили, що крадіжку скоїв 19-річний мешканець Володимира-Волинського.



Відкрили кримінальне провадження, суд визначить остаточне покарання.

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