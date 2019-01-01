18 пляшок пива та 122 пачки чипсів: 19-річний волинянин обікрав гуртівню
Сьогодні, 14:43
У Володимирі-Волинському молодик обікрав гуртівню «ПАККО».
Про це пише БУГ.
29 липня о 7:43 до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з приміщення гуртівні «ПАККО» вночі крадії винесли продукти харчування.
Злодії розбили вікно та винесли з приміщення гуртівні 18 пляшок пива та 122 пачки чипсів.
Як розповідають правоохоронці, по гарячих слідах встановили, що крадіжку скоїв 19-річний мешканець Володимира-Волинського.
Відкрили кримінальне провадження, суд визначить остаточне покарання.
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Про це пише БУГ.
29 липня о 7:43 до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з приміщення гуртівні «ПАККО» вночі крадії винесли продукти харчування.
Злодії розбили вікно та винесли з приміщення гуртівні 18 пляшок пива та 122 пачки чипсів.
Як розповідають правоохоронці, по гарячих слідах встановили, що крадіжку скоїв 19-річний мешканець Володимира-Волинського.
Відкрили кримінальне провадження, суд визначить остаточне покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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