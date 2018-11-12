Розповіли, де ж саме пили каву і їли тістечка на Волині 100 років тому

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Як виявилося, розшукати фото сторічної давнини із зображенням інтер’єру закладу харчування у Луцьку – вкрай важко, але іноді й такі цікаві знахідки потрапляють до рук сучасних істориків. Зокрема, краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко зуміла віднайти декілька таких світлин і розповіла про найпопулярніший заклад міста того часу – легендарну цукерню італійця Цезаре Розаліні.
Про це вона розповіла у програмі 12 каналу.
Ця цукерня з’явилася у Луцьку в 1912 році, коли під кінець 19 століття італієць Цезаре Розаліні приїхав до міста, а згодом відкрив затишний і комфортний заклад, що став найпопулярнішим серед місцевих жителів і гостей.
«Він дуже часто виринає зі спогадів лучан, які проживали у цьому місті на початку 20-го століття. Там можна було скуштувати дуже багато цікавих страв, однією із них вважався торт «Шакотіс». Це – традиційний торт литовської кухні, що ззовні схожий на їжака і часто може мати великі розміри», – розповіла Тетяна.
Відомо також, що кожен вечір там відбувалися концерти за участі відомих гуртів не лише міста Луцька і Волині загалом, але часто – й гостей з Польщі.
«Для того аби зайняти місце іноді доводилося чекати по декілька годин», – зазначає історик.
На фото – один із запрошених оркестрів і альтанка, що знаходилося поруч. На жаль, фото інтер’єру не вдалося розшукати і до цього часу.
Між іншим, традиції італійця продовжили у Луцьку і дотепер, адже сьогодні можна також скуштувати «Розалінки» Розаліні у одному із місцевих закладів.
Типові працівниці тогочасних закладів харчування, так звані офіціантки.
Одяг відрізняється від того, який є сьогодні. На фото, що було підписане, як «Волинь», зображено двох дівчат приємної зовнішності.
Фото ілюструє відпочинок лучан у одному із місцевих барів.
«Насправді до цього часу не вдавалося знайти жодної світлини, яка б показувала інтер’єр луцького чи то Волинського закладу. По суті, це – одна із кількох таких унікальних світлин, яка дозволяє побачити асортимент, який був у барі, стійку, а також стильних лучан, що забралися випити якийсь смачний коктейль, поспілкуватися і потанцювати», – коментує історик.
На жаль точної локації знайти не вдалося, а саме фото було підписане, як «Бар у Луцьку у міжвоєнний період».
Більше дивіться у випуску 12 каналу.
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Про це вона розповіла у програмі 12 каналу.
Ця цукерня з’явилася у Луцьку в 1912 році, коли під кінець 19 століття італієць Цезаре Розаліні приїхав до міста, а згодом відкрив затишний і комфортний заклад, що став найпопулярнішим серед місцевих жителів і гостей.
«Він дуже часто виринає зі спогадів лучан, які проживали у цьому місті на початку 20-го століття. Там можна було скуштувати дуже багато цікавих страв, однією із них вважався торт «Шакотіс». Це – традиційний торт литовської кухні, що ззовні схожий на їжака і часто може мати великі розміри», – розповіла Тетяна.
Відомо також, що кожен вечір там відбувалися концерти за участі відомих гуртів не лише міста Луцька і Волині загалом, але часто – й гостей з Польщі.
«Для того аби зайняти місце іноді доводилося чекати по декілька годин», – зазначає історик.
На фото – один із запрошених оркестрів і альтанка, що знаходилося поруч. На жаль, фото інтер’єру не вдалося розшукати і до цього часу.
Між іншим, традиції італійця продовжили у Луцьку і дотепер, адже сьогодні можна також скуштувати «Розалінки» Розаліні у одному із місцевих закладів.
Типові працівниці тогочасних закладів харчування, так звані офіціантки.
Одяг відрізняється від того, який є сьогодні. На фото, що було підписане, як «Волинь», зображено двох дівчат приємної зовнішності.
Фото ілюструє відпочинок лучан у одному із місцевих барів.
«Насправді до цього часу не вдавалося знайти жодної світлини, яка б показувала інтер’єр луцького чи то Волинського закладу. По суті, це – одна із кількох таких унікальних світлин, яка дозволяє побачити асортимент, який був у барі, стійку, а також стильних лучан, що забралися випити якийсь смачний коктейль, поспілкуватися і потанцювати», – коментує історик.
На жаль точної локації знайти не вдалося, а саме фото було підписане, як «Бар у Луцьку у міжвоєнний період».
Більше дивіться у випуску 12 каналу.
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