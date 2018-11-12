вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, де ж саме пили каву і їли тістечка на Волині 100 років тому

Розповіли, де ж саме пили каву і їли тістечка на Волині 100 років тому
Як виявилося, розшукати фото сторічної давнини із зображенням інтер’єру закладу харчування у Луцьку – вкрай важко, але іноді й такі цікаві знахідки потрапляють до рук сучасних істориків. Зокрема, краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко зуміла віднайти декілька таких світлин і розповіла про найпопулярніший заклад міста того часу – легендарну цукерню італійця Цезаре Розаліні.

Про це вона розповіла у програмі 12 каналу.

Ця цукерня з’явилася у Луцьку в 1912 році, коли під кінець 19 століття італієць Цезаре Розаліні приїхав до міста, а згодом відкрив затишний і комфортний заклад, що став найпопулярнішим серед місцевих жителів і гостей.

«Він дуже часто виринає зі спогадів лучан, які проживали у цьому місті на початку 20-го століття. Там можна було скуштувати дуже багато цікавих страв, однією із них вважався торт «Шакотіс». Це – традиційний торт литовської кухні, що ззовні схожий на їжака і часто може мати великі розміри», – розповіла Тетяна.

Відомо також, що кожен вечір там відбувалися концерти за участі відомих гуртів не лише міста Луцька і Волині загалом, але часто – й гостей з Польщі.

«Для того аби зайняти місце іноді доводилося чекати по декілька годин», – зазначає історик.

Розповіли, де ж саме пили каву і їли тістечка на Волині 100 років тому


На фото – один із запрошених оркестрів і альтанка, що знаходилося поруч. На жаль, фото інтер’єру не вдалося розшукати і до цього часу.

Між іншим, традиції італійця продовжили у Луцьку і дотепер, адже сьогодні можна також скуштувати «Розалінки» Розаліні у одному із місцевих закладів.

Типові працівниці тогочасних закладів харчування, так звані офіціантки.

Розповіли, де ж саме пили каву і їли тістечка на Волині 100 років тому


Одяг відрізняється від того, який є сьогодні. На фото, що було підписане, як «Волинь», зображено двох дівчат приємної зовнішності.

Фото ілюструє відпочинок лучан у одному із місцевих барів.

Розповіли, де ж саме пили каву і їли тістечка на Волині 100 років тому


«Насправді до цього часу не вдавалося знайти жодної світлини, яка б показувала інтер’єр луцького чи то Волинського закладу. По суті, це – одна із кількох таких унікальних світлин, яка дозволяє побачити асортимент, який був у барі, стійку, а також стильних лучан, що забралися випити якийсь смачний коктейль, поспілкуватися і потанцювати», – коментує історик.

На жаль точної локації знайти не вдалося, а саме фото було підписане, як «Бар у Луцьку у міжвоєнний період».

Більше дивіться у випуску 12 каналу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, ретрофото, історія, харчування, Цезаре Розаліні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, де ж саме пили каву і їли тістечка на Волині 100 років тому
Сьогодні, 15:29
У центрі Луцька через «Бандерштат» не продаватимуть алкоголь
Сьогодні, 15:15
На завтра в Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 15:04
18 пляшок пива та 122 пачки чипсів: 19-річний волинянин обікрав гуртівню
Сьогодні, 14:43
У Луцьку біля колій хочуть звести багатоповерхівки
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
Луцький фотограф поділився світлиною замку Любарта 22-річної давнини Луцький фотограф поділився світлиною замку Любарта 22-річної давнини
02 січень, 09:50
Волинські міста на малюнках ХІХ століття. ФОТО Волинські міста на малюнках ХІХ століття. ФОТО
12 листопад, 2018, 08:23
Луцьк та Волинь на ретросвітлинах фотографа Августиновича Луцьк та Волинь на ретросвітлинах фотографа Августиновича
25 вересень, 2018, 08:50
Вибори у Луцьку 90 років тому. РЕТРОФОТО Вибори у Луцьку 90 років тому. РЕТРОФОТО
10 вересень, 2018, 10:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, де ж саме пили каву і їли тістечка на Волині 100 років тому
Сьогодні, 15:29
 0
У центрі Луцька через «Бандерштат» не продаватимуть алкоголь
Сьогодні, 15:15
 0
Як стежити за літаками онлайн*
Сьогодні, 15:12
 0
На завтра в Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 15:04
 0
18 пляшок пива та 122 пачки чипсів: 19-річний волинянин обікрав гуртівню
Сьогодні, 14:43
 0
Медіа
відео
1/8
﻿