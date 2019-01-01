Яскраве серце Луцька: як будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 12:55
У Луцьку будівельна компанія «ЛДБК», котра вже давно завоювала прихильність мешканців та гостей області, продовжує зводити яскравий «карамельний» комплекс - ЖК «Caramel Residence» - і не збавляє обертів. Усе, аби щасливі власники осель могли якнайшвидше відчути переваги комфортного та якісного житла.
У будинку першої черги, що на Конякіна, 3А, чути дитячий сміх та душевні розмови ще з літа 2018 року. Саме тоді багатоповерхівка відкрила свої двері для мешканців. Нині будівельники невпинно працюють над зведенням помешкань у трьох інших «карамельних» будинках.
У будинку комфорт-класу другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б, уже майже завершили всі основні роботи. Так, спеціалісти закінчили штукатурні роботи всередині квартир у першій та третій секції, у 2-ій секції - із 1-го до 7-го поверху. Впоралися й з роботами, що стосуються стяжки підлоги, у третій секції, а також добігає до фінішу процес у першій секції. Окрім того, у «карамельній» багатоповерхівці уже перекрили дах.
Тривають роботи й будинку третьої черги ЖК «Caramel Residence», що розташований на вулиці Конякіна, 3В. Будівельники за два тижні звели 8-ий поверх і наразі перекривають його.
Попри весь об'єм робіт, не припиняють трудитися й над будівництвом «карамельної» багатоповерхівки четвертої черги, що на Конякіна, 3Г. Тут уже звели 2 поверхи житла мрії. Здачу об’єкта запланували на четвертий квартал 2021 року.
Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
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У будинку першої черги, що на Конякіна, 3А, чути дитячий сміх та душевні розмови ще з літа 2018 року. Саме тоді багатоповерхівка відкрила свої двері для мешканців. Нині будівельники невпинно працюють над зведенням помешкань у трьох інших «карамельних» будинках.
У будинку комфорт-класу другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б, уже майже завершили всі основні роботи. Так, спеціалісти закінчили штукатурні роботи всередині квартир у першій та третій секції, у 2-ій секції - із 1-го до 7-го поверху. Впоралися й з роботами, що стосуються стяжки підлоги, у третій секції, а також добігає до фінішу процес у першій секції. Окрім того, у «карамельній» багатоповерхівці уже перекрили дах.
Тривають роботи й будинку третьої черги ЖК «Caramel Residence», що розташований на вулиці Конякіна, 3В. Будівельники за два тижні звели 8-ий поверх і наразі перекривають його.
Попри весь об'єм робіт, не припиняють трудитися й над будівництвом «карамельної» багатоповерхівки четвертої черги, що на Конякіна, 3Г. Тут уже звели 2 поверхи житла мрії. Здачу об’єкта запланували на четвертий квартал 2021 року.
Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
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