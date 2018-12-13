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На Волині «державні» дороги відремонтують майже за 100 мільйонів гривень

На Волині «державні» дороги відремонтують майже за 100 мільйонів гривень
На Волині на капітальний та поточний ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виділили 93,4 мільйони гривень.

Про це стало відомо під час робочої наради заступника директора департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Віктора Довгополюка, яка пройшла сьогодні, 30 липня, - повідомили у відділі інформаційної політики ОДА у Волинській області.

Зазначають, що на нараді були присутні голови об’єднаних територіальних громад області, голови райдержадміністрацій, а також представники підрядних організацій області, аби налагодити ефективну співпрацю та вирішити робочі питання. Серед іншого, представники влади інформували про стан виконання ремонту на своїх територіях.

За результатами наради встановили, що на більшості об’єктів комунальної власності, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 06.05.2019 № 231, виготовили проектно-кошторисну документацію, проводяться тендерні процедури, здійснили експертну оцінку і заключили договори з підрядними організаціями.

Також повідомили, з ряду об’єктів ремонтні роботи вже здійснили і профінансували. Станом на сьогодні, 30 липня, профінансовали робіт на суму 11,7 мільйона гривень, що становить 13% від загальної суми.


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Теги: ремонт доріг, субвенція, Волинь
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