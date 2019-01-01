вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Adidas дарує тисячі пар взуття»: українці стали жертвами нового шахрайства

«Adidas дарує тисячі пар взуття»: українці стали жертвами нового шахрайства
У всьому світі набирає обертів нова схема шахрайства. Жителям різних країн надсилають у месенджерах новину про те, що компанія Adidas нібито проводить акцію і безкоштовно роздає взуття.

Подібні повідомлення почали приходити й українцям, - повідомляє OBOZREVATEL.

Так, щоб отримати подарунок, шахраї пропонують перейти за посиланням у повідомленні. Всі, хто перейшли за посиланням, ризикують втратити доступ до особистих акаунтів у соцмережах. Також шахраї за допомогою таких посилань можуть вкрасти дані банківської картки.

Довідка: Фішингові сайти (від англійського слова "рибалити") крадуть дані картки. Довірлива жертва думає, що вводить дані своєї картки, номер, термін дії, CVV-код і пароль для того, щоб оплатити на сайті, наприклад, куртку. Всю інформацію копіює спеціальна програма, а потім із карти знімають гроші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Adidas, нова схема шахрайства, українці, застереження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через порив на тепломережі деякі лучани сидітимуть без гарячої води
Сьогодні, 16:34
У ЖК «Парковий квартал» продають квартиру за приємною ціною. ФОТО. ВІДЕО*
Сьогодні, 16:14
«Adidas дарує тисячі пар взуття»: українці стали жертвами нового шахрайства
Сьогодні, 16:05
У селищі на Волині хочуть закрити пологове відділення
Сьогодні, 15:59
На Волині «державні» дороги відремонтують майже за 100 мільйонів гривень
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
Українці в Болгарії потрапили у жахливу ДТП: є загибла, багато потерпілих. ФОТО Українці в Болгарії потрапили у жахливу ДТП: є загибла, багато потерпілих. ФОТО
25 липень, 15:43
В Анталії за туристичний сезон померли 13 українців В Анталії за туристичний сезон померли 13 українців
15 липень, 12:19
Жахлива аварія з українцями в Польщі: загинула 16-річна дівчина, троє – у лікарні. ФОТО Жахлива аварія з українцями в Польщі: загинула 16-річна дівчина, троє – у лікарні. ФОТО
11 липень, 13:57
В Україні хочуть заборонити палити листя і посипати дороги сіллю В Україні хочуть заборонити палити листя і посипати дороги сіллю
09 липень, 12:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Збирають кошти для 5-річного волинянина, який обгорів під час пожежі
Сьогодні, 16:53
 0
Ранець чи портфель: волинянам розповіли, як правильно зібрати дитину до школи
Сьогодні, 16:51
 0
Через порив на тепломережі деякі лучани сидітимуть без гарячої води
Сьогодні, 16:34
 0
У ЖК «Парковий квартал» продають квартиру за приємною ціною. ФОТО. ВІДЕО*
Сьогодні, 16:14
 0
«Adidas дарує тисячі пар взуття»: українці стали жертвами нового шахрайства
Сьогодні, 16:05
 0
Медіа
відео
1/8
﻿