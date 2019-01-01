«Adidas дарує тисячі пар взуття»: українці стали жертвами нового шахрайства
Сьогодні, 16:05
У всьому світі набирає обертів нова схема шахрайства. Жителям різних країн надсилають у месенджерах новину про те, що компанія Adidas нібито проводить акцію і безкоштовно роздає взуття.
Подібні повідомлення почали приходити й українцям, - повідомляє OBOZREVATEL.
Так, щоб отримати подарунок, шахраї пропонують перейти за посиланням у повідомленні. Всі, хто перейшли за посиланням, ризикують втратити доступ до особистих акаунтів у соцмережах. Також шахраї за допомогою таких посилань можуть вкрасти дані банківської картки.
Довідка: Фішингові сайти (від англійського слова "рибалити") крадуть дані картки. Довірлива жертва думає, що вводить дані своєї картки, номер, термін дії, CVV-код і пароль для того, щоб оплатити на сайті, наприклад, куртку. Всю інформацію копіює спеціальна програма, а потім із карти знімають гроші.
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Подібні повідомлення почали приходити й українцям, - повідомляє OBOZREVATEL.
Так, щоб отримати подарунок, шахраї пропонують перейти за посиланням у повідомленні. Всі, хто перейшли за посиланням, ризикують втратити доступ до особистих акаунтів у соцмережах. Також шахраї за допомогою таких посилань можуть вкрасти дані банківської картки.
Довідка: Фішингові сайти (від англійського слова "рибалити") крадуть дані картки. Довірлива жертва думає, що вводить дані своєї картки, номер, термін дії, CVV-код і пароль для того, щоб оплатити на сайті, наприклад, куртку. Всю інформацію копіює спеціальна програма, а потім із карти знімають гроші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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