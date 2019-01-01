«Adidas дарує тисячі пар взуття»: українці стали жертвами нового шахрайства





Подібні повідомлення почали приходити й українцям, - повідомляє



Так, щоб отримати подарунок, шахраї пропонують перейти за посиланням у повідомленні. Всі, хто перейшли за посиланням, ризикують втратити доступ до особистих акаунтів у соцмережах. Також шахраї за допомогою таких посилань можуть вкрасти дані банківської картки.



Довідка: Фішингові сайти (від англійського слова "рибалити") крадуть дані картки. Довірлива жертва думає, що вводить дані своєї картки, номер, термін дії, CVV-код і пароль для того, щоб оплатити на сайті, наприклад, куртку. Всю інформацію копіює спеціальна програма, а потім із карти знімають гроші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У всьому світі набирає обертів нова схема шахрайства. Жителям різних країн надсилають у месенджерах новину про те, що компанія Adidas нібито проводить акцію і безкоштовно роздає взуття.Подібні повідомлення почали приходити й українцям, - повідомляє OBOZREVATEL Так, щоб отримати подарунок, шахраї пропонують перейти за посиланням у повідомленні. Всі, хто перейшли за посиланням, ризикують втратити доступ до особистих акаунтів у соцмережах. Також шахраї за допомогою таких посилань можуть вкрасти дані банківської картки.Фішингові сайти (від англійського слова "рибалити") крадуть дані картки. Довірлива жертва думає, що вводить дані своєї картки, номер, термін дії, CVV-код і пароль для того, щоб оплатити на сайті, наприклад, куртку. Всю інформацію копіює спеціальна програма, а потім із карти знімають гроші.

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