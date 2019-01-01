Лучанка вкрала з аптеки мобільний телефон

На Волині поліцейські за минулу добу розкрили декілька крадіжок.Так, у Ковельському районі поліція викрила 12-річного хлопця у крадіжці із сільського магазину, а у селищі Стара Вижівка правоохоронці розкрили крадіжку з будинку 76-річної пенсіонерки, - пише ГУНП у Волинській області.А у Луцьку прававоохоронці встановили причетність 36-річної лучанки до крадіжки із аптеки мобільного телефону «Xiaomi», та раніше судимого 36-річного місцевого жителя до викрадення двох мобільних телефонів – «Doogee» та «HTC».За усіма фактами тривають досудові розслідування розпочаті за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.Поліція Волині звертається до громадян із проханням відповідально ставитися до збереження свого майна, зокрема, перебуваючи у громадських місцях, в тому числі в транспорті, уважно стежити за своїми сумками, гаманцями та іншими цінностями, аби не стати жертвою злодіїв.