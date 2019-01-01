Лучанка вкрала з аптеки мобільний телефон
Сьогодні, 18:18
На Волині поліцейські за минулу добу розкрили декілька крадіжок.
Так, у Ковельському районі поліція викрила 12-річного хлопця у крадіжці із сільського магазину, а у селищі Стара Вижівка правоохоронці розкрили крадіжку з будинку 76-річної пенсіонерки, - пише ГУНП у Волинській області.
А у Луцьку прававоохоронці встановили причетність 36-річної лучанки до крадіжки із аптеки мобільного телефону «Xiaomi», та раніше судимого 36-річного місцевого жителя до викрадення двох мобільних телефонів – «Doogee» та «HTC».
За усіма фактами тривають досудові розслідування розпочаті за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Поліція Волині звертається до громадян із проханням відповідально ставитися до збереження свого майна, зокрема, перебуваючи у громадських місцях, в тому числі в транспорті, уважно стежити за своїми сумками, гаманцями та іншими цінностями, аби не стати жертвою злодіїв.
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Так, у Ковельському районі поліція викрила 12-річного хлопця у крадіжці із сільського магазину, а у селищі Стара Вижівка правоохоронці розкрили крадіжку з будинку 76-річної пенсіонерки, - пише ГУНП у Волинській області.
А у Луцьку прававоохоронці встановили причетність 36-річної лучанки до крадіжки із аптеки мобільного телефону «Xiaomi», та раніше судимого 36-річного місцевого жителя до викрадення двох мобільних телефонів – «Doogee» та «HTC».
За усіма фактами тривають досудові розслідування розпочаті за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Поліція Волині звертається до громадян із проханням відповідально ставитися до збереження свого майна, зокрема, перебуваючи у громадських місцях, в тому числі в транспорті, уважно стежити за своїми сумками, гаманцями та іншими цінностями, аби не стати жертвою злодіїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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