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Лучанка вкрала з аптеки мобільний телефон

Лучанка вкрала з аптеки мобільний телефон
На Волині поліцейські за минулу добу розкрили декілька крадіжок.

Так, у Ковельському районі поліція викрила 12-річного хлопця у крадіжці із сільського магазину, а у селищі Стара Вижівка правоохоронці розкрили крадіжку з будинку 76-річної пенсіонерки, - пише ГУНП у Волинській області.

А у Луцьку прававоохоронці встановили причетність 36-річної лучанки до крадіжки із аптеки мобільного телефону «Xiaomi», та раніше судимого 36-річного місцевого жителя до викрадення двох мобільних телефонів – «Doogee» та «HTC».

За усіма фактами тривають досудові розслідування розпочаті за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Поліція Волині звертається до громадян із проханням відповідально ставитися до збереження свого майна, зокрема, перебуваючи у громадських місцях, в тому числі в транспорті, уважно стежити за своїми сумками, гаманцями та іншими цінностями, аби не стати жертвою злодіїв.


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Теги: крадіжка, аптека, телефон
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