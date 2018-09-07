Ранець чи портфель: волинянам розповіли, як правильно зібрати дитину до школи





Про це повідомили у прес-службі Головного управління



Відмінна риса ранців (рюкзаків) те, що їх можна носити на спині (за допомогою лямок, звісно).



Портфель — це сумка, котру носять у руках. Він, зазвичай, має прямокутну форму, де ширина перевищує висоту у відношенні 3:2. Звісно, це загальне твердження, і портфель також може мати лямки широкі та зручні, але все ж таки конструкція портфелю не може так щільно прилягати до спини школяра, як це можливо у ранцях (рюкзаках). Тому тут застосування ортопедичної спинки є більш складним. І, навіть, якщо вона зустрічається, то ефективність її сумнівна. Тому виробники переважно для учнів молодшої школи виробляють ранці, а не портфелі. Вони більш зручні, та і ортопедична спинка тут працює краще.



У яких випадках можна купувати портфель? Якщо дитина не планує носити рюкзак (ранець) самостійно, і за нього це буде робити хтось інший. Такий варіант буде більш правильним і краще розподілятиме вагу.



Є ще варіант сумки, але його слід розглядати для учнів 8-11 класів замість рюкзака, або на зміну йому. Для маленьких школярів цей варіант є найкращим. Єдину сумку, яку слід купити дитині — це сумка для взуття. Вона буде ідеальним доповненням до ранця маленького учня.



«Підводячи підсумки всього вище сказаного, хочемо сказати: бережіть Вашого школяра! Купуйте йому надійні речі, в тому числі і ранець! Обирайте перевірених виробників і продавців! Перевіряйте наявність санітарно гігієнічних висновків!



Та будьте спокійні, що все залежить від вас, і ви зробили все по максимуму із можливого для вашого улюбленого школяра!» – йдеться у повідомленні.

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