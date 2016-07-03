Волинські рятувальники зможуть придбати житло за державною програмою
Сьогодні, 17:17
Волинські рятувальники мають можливість придбати житло за державною програмою.
Сьогодні, 30 липня, в Луцьку відбулась робоча зустріч начальника Управління ДСНС у Волинській області Володимира Грушовінчука із керівниками та представниками будівельних компаній, - повідомляє прес-служба ДСНС у Волинській області.
Так, під час зустрічі учасники обговорили питання взаємовигідної співпраці щодо можливості придбання рятувальниками житла в обласному центрі Волині на умовах фінансового лізингу.
Начальник Управління ДСНС області Володимир Грушовінчук проінформував забудовників, що Програма надання житла працівникам системи Міністерства внутрішніх справ схвалена Кабінетом Міністрів, отримала суттєве фінансування в цьому році та успішно діє.
Він закликав забудовників міста Луцька активно сприяти рятувальникам у оформленні документів для купівлі житла Державною іпотечною установою, яка одразу передає квартири у користування фахівцям цивільного захисту відповідного до договору.
«Це достатньо мотиваційна умова для працівників системи ДСНС України, а найперше для молодих фахівців – адже програма дозволяє придбати житло із знижкою від 10% до 70% в залежності від вислуги років, кількості дітей в сім’ї тощо.
Забудовник отримує оплату за квартиру одразу з джерел Програми, а рятувальники мають можливість із першого дня користуватись омріяним житлом і здійснювати виплату вартості квартири щомісячно із заробітної плати на строк аж до 20 років», – зазначив Володимир Грушовінчук.
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Сьогодні, 30 липня, в Луцьку відбулась робоча зустріч начальника Управління ДСНС у Волинській області Володимира Грушовінчука із керівниками та представниками будівельних компаній, - повідомляє прес-служба ДСНС у Волинській області.
Так, під час зустрічі учасники обговорили питання взаємовигідної співпраці щодо можливості придбання рятувальниками житла в обласному центрі Волині на умовах фінансового лізингу.
Начальник Управління ДСНС області Володимир Грушовінчук проінформував забудовників, що Програма надання житла працівникам системи Міністерства внутрішніх справ схвалена Кабінетом Міністрів, отримала суттєве фінансування в цьому році та успішно діє.
Він закликав забудовників міста Луцька активно сприяти рятувальникам у оформленні документів для купівлі житла Державною іпотечною установою, яка одразу передає квартири у користування фахівцям цивільного захисту відповідного до договору.
«Це достатньо мотиваційна умова для працівників системи ДСНС України, а найперше для молодих фахівців – адже програма дозволяє придбати житло із знижкою від 10% до 70% в залежності від вислуги років, кількості дітей в сім’ї тощо.
Забудовник отримує оплату за квартиру одразу з джерел Програми, а рятувальники мають можливість із першого дня користуватись омріяним житлом і здійснювати виплату вартості квартири щомісячно із заробітної плати на строк аж до 20 років», – зазначив Володимир Грушовінчук.
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