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Волинські рятувальники зможуть придбати житло за державною програмою

Волинські рятувальники зможуть придбати житло за державною програмою
Волинські рятувальники мають можливість придбати житло за державною програмою.

Сьогодні, 30 липня, в Луцьку відбулась робоча зустріч начальника Управління ДСНС у Волинській області Володимира Грушовінчука із керівниками та представниками будівельних компаній, - повідомляє прес-служба ДСНС у Волинській області.

Так, під час зустрічі учасники обговорили питання взаємовигідної співпраці щодо можливості придбання рятувальниками житла в обласному центрі Волині на умовах фінансового лізингу.

Начальник Управління ДСНС області Володимир Грушовінчук проінформував забудовників, що Програма надання житла працівникам системи Міністерства внутрішніх справ схвалена Кабінетом Міністрів, отримала суттєве фінансування в цьому році та успішно діє.

Він закликав забудовників міста Луцька активно сприяти рятувальникам у оформленні документів для купівлі житла Державною іпотечною установою, яка одразу передає квартири у користування фахівцям цивільного захисту відповідного до договору.

«Це достатньо мотиваційна умова для працівників системи ДСНС України, а найперше для молодих фахівців – адже програма дозволяє придбати житло із знижкою від 10% до 70% в залежності від вислуги років, кількості дітей в сім’ї тощо.

Забудовник отримує оплату за квартиру одразу з джерел Програми, а рятувальники мають можливість із першого дня користуватись омріяним житлом і здійснювати виплату вартості квартири щомісячно із заробітної плати на строк аж до 20 років», – зазначив Володимир Грушовінчук.


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Теги: державна програма, отримати житло, волинські рятувальники
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