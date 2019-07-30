На Волині прикордонниця народила дитину і живцем закопала на городі, – ЗМІ





Про це пише видання



Зазначається, що жінка служить у Державній прикордонній службі України. З кровотечею звернулася у лікарню в Боголюби. Після огляду лікар зробив заключення, що вона народжувала. На запитання, де дитина, почув у відповідь, що вона не була вагітна. Він звернувся одразу до поліції.



До місця проживання устилужанки одразу виїхали правоохоронці, котрі поцікавились у матері та її сестри, яка теж проходить службу у ДПСУ, де поділи дитину. Однак ті запевняли, що їхня сестра та донька не була вагітною.



Аж на наступний день, під тиском поліцейських, котрі чергували біля будинку всю ніч, сестра розповіла, що дитина таки народилася, і новоспечена матір закопала її у дворі у сусіда та закидала камінням.



Після того як тіло дитини дістали, відправили на судмедекспертизу, яка встановила, що дівчинка народилася здоровою, вагою 4кг 100 гр, 57 см ростом. Після народження її закопали живцем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В місті Устилуг трапився резонансний випадок. Дівчина народила здорову дитину і закопала живим на городі.Про це пише видання «Володимирмедіа» Зазначається, що жінка служить у Державній прикордонній службі України. З кровотечею звернулася у лікарню в Боголюби. Після огляду лікар зробив заключення, що вона народжувала. На запитання, де дитина, почув у відповідь, що вона не була вагітна. Він звернувся одразу до поліції.До місця проживання устилужанки одразу виїхали правоохоронці, котрі поцікавились у матері та її сестри, яка теж проходить службу у ДПСУ, де поділи дитину. Однак ті запевняли, що їхня сестра та донька не була вагітною.Аж на наступний день, під тиском поліцейських, котрі чергували біля будинку всю ніч, сестра розповіла, що дитина таки народилася, і новоспечена матір закопала її у дворі у сусіда та закидала камінням.Після того як тіло дитини дістали, відправили на судмедекспертизу, яка встановила, що дівчинка народилася здоровою, вагою 4кг 100 гр, 57 см ростом. Після народження її закопали живцем.

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