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Волинське село з'явилося в офіційному трейлері україно-чеського кінофільму. ВІДЕО

Волинське село з'явилося в офіційному трейлері україно-чеського кінофільму. ВІДЕО
Показали офіційний трейлер художнього фільму, епізоди якого знімали в селі Сваловичі на Любешівщині.

Відео з трейлером публікує у Facebook The Painted Bird, - повідомляє Район.Любешів.

Фільм, виявляється, зняли в чорно-білому зображенні. А в трейлері помітні будівлі та краєвиди села Сваловичі.




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Теги: офіційний трейлер, волинське село, відомий фільм
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