Волинське село з'явилося в офіційному трейлері україно-чеського кінофільму. ВІДЕО





Відео з трейлером публікує у Facebook The Painted Bird, - повідомляє



Фільм, виявляється, зняли в чорно-білому зображенні. А в трейлері помітні будівлі та краєвиди села Сваловичі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали офіційний трейлер художнього фільму, епізоди якого знімали в селі Сваловичі на Любешівщині.Відео з трейлером публікує у Facebook The Painted Bird, - повідомляє Район.Любешів. Фільм, виявляється, зняли в чорно-білому зображенні. А в трейлері помітні будівлі та краєвиди села Сваловичі.

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