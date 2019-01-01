Волинське село з'явилося в офіційному трейлері україно-чеського кінофільму. ВІДЕО
Сьогодні, 19:17
Показали офіційний трейлер художнього фільму, епізоди якого знімали в селі Сваловичі на Любешівщині.
Відео з трейлером публікує у Facebook The Painted Bird, - повідомляє Район.Любешів.
Фільм, виявляється, зняли в чорно-білому зображенні. А в трейлері помітні будівлі та краєвиди села Сваловичі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео з трейлером публікує у Facebook The Painted Bird, - повідомляє Район.Любешів.
Фільм, виявляється, зняли в чорно-білому зображенні. А в трейлері помітні будівлі та краєвиди села Сваловичі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У серпні Україну накриють потужні магнітні бурі
Сьогодні, 19:44
Волинське село з'явилося в офіційному трейлері україно-чеського кінофільму. ВІДЕО
Сьогодні, 19:17
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 липня
Сьогодні, 19:00
Волинське село купить новий шкільний автобус
Сьогодні, 18:46