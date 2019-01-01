На Волині лікарі відновили жінці нерухому руку, яка не давала їй нормально жити 10 років

Михайло Аршулік відновив пацієнтці повністю нерухому руку.



Жінка терпіла біль і не зверталась до медиків впродовж 10 років, – повідомляють на



До лікаря приїхала з поліської глибинки, бо вже невмоготу було зносити біль, що паралізував, по суті, ліву руку. Усе старалася робити сама однією рукою. Інша боліла давно, може років десять. Весь час терпіла.



– Оцієї весни я скоротила все своє господарство, бо рука боліла, що не могла нічого робити, – відверто зізнається жінка. — Усе старалася робити сама однією рукою. Інша боліла давно, може років десять. Весь час терпіла. Випила таблетку від болю – і пішла баба далі. В аптеці я казала, щоб дали таких порошків, щоб рука не боліла. А в останній час то вже й не пила, бо вони мені вже не допомагали. Біль терпіла немилосердний. Вдягаюся, плачу, бо ж ніяк хворою рукою нічого не зроблю, підняти її не можу. Слава Богу, дякую Михайлу Аполоновичу, що він погодився мене полікувати. Може з мене ще буде яка людина.



За плечима завідувача відділення ортопедії, травматології та артрології Волинської обласної клінічної лікарні Михайла Аршуліка – близько тисячі вдалих операцій із заміни штучних суглобів і мало не тисяча людей, які завдячують йому своїм другим народженням. Адже у відділення їх привозять ледве не в інвалідних візках, а повертаються вони своїми ногами.



Цього місяця якраз виповнилося 20 років, відколи Михайло Аполонович став на чолі відділення. З цього приводу він пригадує: «Започаткувало воно свою діяльність у період економічної кризи. Іван Миколайович Сидор зробив дуже мудрий та далекоглядний крок. На початках своєї діяльності наше відділення було одним з найгірших, а стало одним з найкращих. Не тільки в масштабах області, а України. Ми зробили прорив у медичних технологіях. Освоїли передові методи лікування суглобів. Сьогодні у нас великий багаж за плечима. Ми зробили майже чотири тисячі операцій щодо заміни суглобів на штучні. Це при відносно невеликому штаті – у відділенні працює 6 лікарів», — розповідає лікар.



Пацієнтка каже, що на подібну операцію вона відважилися уперше, однак лікар був переконаний, що результат отримає позитивний.







«Коли готуєшся до операції, завжди треба бути впевненим, що все пройде добре. Так настроюю себе і стараюся таку ж впевненість передати пацієнтові. Він повинен довіряти лікареві. Це дуже важливий психологічний момент. Операція тривала дві години. У жінки був артроз. Тепер вона нормально житиме та вільно обслуговуватиме себе обома руками. Упевнений, що ніякого загострення не буде», — говорить Михайло Аполонович.



Лікар пригадує, що наймолодшому пацієнту відділення було лише 19 років. Він з народження мав вивих і деформацію стегна, мучився від страшного болю. А найстарішому, слава Богу, – 92 роки! Після протезування штучного кульшового суглоба почав ходити знову



Зазначає, що для діагностикивикористовуєтьсяспеціальна апаратура. «У рік ми робимо 1000-1300 операцій, прикиньте, скільки вийде за 20 років, а мій стаж становить 40 років. Не так давно я побував на тижневому стажуванні у Франції, в Паризькому національному університеті. Людина, яка робить багато операцій, вона робить їх якісно. Той, хто має лише 50 операцій на рік, він робить їх не дуже добре», – говорить лікар.



Відомо, що раніше люди не так хворіли сугробами, подібні патології траплялися вкрай рідко, Михайло Аполлонович це підтверджує. Каже, що на це також впливають зовнішні фактори, зокрема – харчуванн і екологія.



«Чим ми дихаємо нині? Приміром, лучани не один уже рік скаржаться на сморід, що нерідко з’являється невідь-звідки. Якби влада забажала, то джерела його виникнення встановила б давно. Але хтось не хоче псувати стосунки з кимось. Люди ж перетерплять. Як і з їжею, достатньо збагаченою нітратами та іншими шкідливими хімічними речовинами. Ось чому чисельно зростає армія хворих», – пояснює фахівець.



Що ж за хвороба така, яка знищує суглоби?



Як пояснює Михайло Аполлонович, найчастіше звинувачують артроз, хоча насправді існують передартрозні захворювання: травми, порушений обмін речовин, нейроендокринні проблеми, остеопатії (відомо понад 300 видів хвороб кісток), спадковість. До речі, схильність до артрозу у людини може проявлятися ще в утробі матері. Діти народжуються вже із вродженими вивихами стегна або з порушеннями кульшового суглоба. Тож батьки повинні пам’ятати, що до трьох місяців після народження дитину потрібно обов’язково показати лікарю-ортопеду. Це дуже важливо, адже саме так можна виявити якісь серйозні проблеми і встигнути пролікувати.



Операція пройшла без особливих труднощів , були технічні моменти доступу із-за виражених дегенеративно-дистрофічних змін у параартикулярних м’яких тканинах і тривала в межах 2 год.



Операційний колектив в складі опер. хірурга Аршуліка М.А., асистенти лікар Кравчук І.Р., анестезіолог Насардінов І.Ф. , технічний менеджер фірми ЕВОЛЮТІС Новіков С.В.



Є перспективи розвитку цього напрямку ендопротезування на Волині на даний час і на майбутнє, на базі ВОКЛ є для цього всі можливості: матеріальна база, лікар Аршулік М.А.пройшов стажування по ендопротезуванню плечового суглобу в Парижі в 2018 р., лікарі відділення брали участь в майстер-класах в Україні, навчений середній медичний персонал.

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Вдягаюся, плачу, бо ж ніяк хворою рукою нічого не зроблю, підняти її не можу. Слава Богу, дякую Михайлу Аполоновичу, що він погодився мене полікувати. Може з мене ще буде яка людина.За плечима завідувача відділення ортопедії, травматології та артрології Волинської обласної клінічної лікарні Михайла Аршуліка – близько тисячі вдалих операцій із заміни штучних суглобів і мало не тисяча людей, які завдячують йому своїм другим народженням. Адже у відділення їх привозять ледве не в інвалідних візках, а повертаються вони своїми ногами.Цього місяця якраз виповнилося 20 років, відколи Михайло Аполонович став на чолі відділення. З цього приводу він пригадує: «Започаткувало воно свою діяльність у період економічної кризи.зробив дуже мудрий та далекоглядний крок. На початках своєї діяльності наше відділення було одним з найгірших, а стало одним з найкращих. Не тільки в масштабах області, а України. Ми зробили прорив у медичних технологіях. Освоїли передові методи лікування суглобів. Сьогодні у нас великий багаж за плечима. Ми зробили майже чотири тисячі операцій щодо заміни суглобів на штучні. Це при відносно невеликому штаті – у відділенні працює 6 лікарів», — розповідає лікар.Пацієнтка каже, що на подібну операцію вона відважилися уперше, однак лікар був переконаний, що результат отримає позитивний.«Коли готуєшся до операції, завжди треба бути впевненим, що все пройде добре. Так настроюю себе і стараюся таку ж впевненість передати пацієнтові. Він повинен довіряти лікареві. Це дуже важливий психологічний момент. Операція тривала дві години. У жінки був артроз. Тепер вона нормально житиме та вільно обслуговуватиме себе обома руками. Упевнений, що ніякого загострення не буде», — говорить Михайло Аполонович.Лікар пригадує, що наймолодшому пацієнту відділення було лише 19 років. Він з народження мав вивих і деформацію стегна, мучився від страшного болю. А найстарішому, слава Богу, – 92 роки! Після протезування штучного кульшового суглоба почав ходити зновуЗазначає, що для діагностикивикористовуєтьсяспеціальна апаратура. «У рік ми робимо 1000-1300 операцій, прикиньте, скільки вийде за 20 років, а мій стаж становить 40 років. Не так давно я побував на тижневому стажуванні у Франції, в Паризькому національному університеті. Людина, яка робить багато операцій, вона робить їх якісно. Той, хто має лише 50 операцій на рік, він робить їх не дуже добре», – говорить лікар.Відомо, що раніше люди не так хворіли сугробами, подібні патології траплялися вкрай рідко, Михайло Аполлонович це підтверджує. Каже, що на це також впливають зовнішні фактори, зокрема – харчуванн і екологія.«Чим ми дихаємо нині? Приміром, лучани не один уже рік скаржаться на сморід, що нерідко з’являється невідь-звідки. Якби влада забажала, то джерела його виникнення встановила б давно. Але хтось не хоче псувати стосунки з кимось. Люди ж перетерплять. Як і з їжею, достатньо збагаченою нітратами та іншими шкідливими хімічними речовинами. Ось чому чисельно зростає армія хворих», – пояснює фахівець.Як пояснює Михайло Аполлонович, найчастіше звинувачують артроз, хоча насправді існують передартрозні захворювання: травми, порушений обмін речовин, нейроендокринні проблеми, остеопатії (відомо понад 300 видів хвороб кісток), спадковість. До речі, схильність до артрозу у людини може проявлятися ще в утробі матері. Діти народжуються вже із вродженими вивихами стегна або з порушеннями кульшового суглоба. Тож батьки повинні пам’ятати, що до трьох місяців після народження дитину потрібно обов’язково показати лікарю-ортопеду. Це дуже важливо, адже саме так можна виявити якісь серйозні проблеми і встигнути пролікувати.Операція пройшла без особливих труднощів , були технічні моменти доступу із-за виражених дегенеративно-дистрофічних змін у параартикулярних м’яких тканинах і тривала в межах 2 год.Операційний колектив в складі опер. хірурга Аршуліка М.А., асистенти лікар Кравчук І.Р., анестезіолог Насардінов І.Ф. , технічний менеджер фірми ЕВОЛЮТІС Новіков С.В.Є перспективи розвитку цього напрямку ендопротезування на Волині на даний час і на майбутнє, на базі ВОКЛ є для цього всі можливості: матеріальна база, лікар Аршулік М.А.пройшов стажування по ендопротезуванню плечового суглобу в Парижі в 2018 р., лікарі відділення брали участь в майстер-класах в Україні, навчений середній медичний персонал.

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