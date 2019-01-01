Волинське село купить новий шкільний автобус
Сьогодні, 18:46
Маневицький район закупить уже 7-й шкільний автобус.
Про це на сторінці у Facebook інформує голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.
Так, вчора, 29 липня, відділ освіти Маневицької РДА оголосив тендер для придбання 7-го автобуса.
Зокрема, він повідомляє, за останні 4 роки купили вже 6 нових шкільних автобусів.
"Ми поставили завдання зробити так, щоб був один шкільний автобус на одне село", - зауважив Андрій Линдюк.
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Про це на сторінці у Facebook інформує голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.
Так, вчора, 29 липня, відділ освіти Маневицької РДА оголосив тендер для придбання 7-го автобуса.
Зокрема, він повідомляє, за останні 4 роки купили вже 6 нових шкільних автобусів.
"Ми поставили завдання зробити так, щоб був один шкільний автобус на одне село", - зауважив Андрій Линдюк.
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