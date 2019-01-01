Волинське село купить новий шкільний автобус





Про це на сторінці у Facebook інформує Андрій Линдюк.



Так, вчора, 29 липня, відділ освіти Маневицької РДА оголосив тендер для придбання 7-го автобуса.



Зокрема, він повідомляє, за останні 4 роки купили вже 6 нових шкільних автобусів.



"Ми поставили завдання зробити так, щоб був один шкільний автобус на одне село", - зауважив Андрій Линдюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маневицький район закупить уже 7-й шкільний автобус.Про це на сторінці у Facebook інформує голова Маневицької РДА Так, вчора, 29 липня, відділ освіти Маневицької РДА оголосив тендер для придбання 7-го автобуса.Зокрема, він повідомляє, за останні 4 роки купили вже 6 нових шкільних автобусів."Ми поставили завдання зробити так, щоб був один шкільний автобус на одне село", - зауважив Андрій Линдюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію