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Волинське село купить новий шкільний автобус

Волинське село купить новий шкільний автобус
Маневицький район закупить уже 7-й шкільний автобус.

Про це на сторінці у Facebook інформує голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.

Так, вчора, 29 липня, відділ освіти Маневицької РДА оголосив тендер для придбання 7-го автобуса.

Зокрема, він повідомляє, за останні 4 роки купили вже 6 нових шкільних автобусів.

"Ми поставили завдання зробити так, щоб був один шкільний автобус на одне село", - зауважив Андрій Линдюк.


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Теги: новий шкільний автобус, маневицький район
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