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У селі Гаразджа побили і пограбували юнаків

У селі Гаразджа побили і пограбували юнаків
На Волині пограбували юнаків.

Учора до Луцького районного відділення поліції надійшли звернення від двох жителів району 17-ти та 18-ти років - пише ГУНП у Волинській області

Юнаки повідомили, що їх пограбували у селі Гаразджа. Поліцейські встановили, що у неділю, 28 липня, у селі Гаразджа Луцького району двоє місцевих мешканців 17-ти та 18-ти років під час словесного конфлікту побили їх та відібрали мобільні телефони і «Power Bank». Молодшого потерпілого госпіталізували.

Загалом зловмисники спричинили матеріального збитку на суму понад 16 тисяч гривень.

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Теги: побиття, юнаки, Гаразджа
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