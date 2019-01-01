У селі Гаразджа побили і пограбували юнаків

На Волині пограбували юнаків.Учора до Луцького районного відділення поліції надійшли звернення від двох жителів району 17-ти та 18-ти років - пише ГУНП у Волинській областіЮнаки повідомили, що їх пограбували у селі Гаразджа. Поліцейські встановили, що у неділю, 28 липня, у селі Гаразджа Луцького району двоє місцевих мешканців 17-ти та 18-ти років під час словесного конфлікту побили їх та відібрали мобільні телефони і «Power Bank». Молодшого потерпілого госпіталізували.Загалом зловмисники спричинили матеріального збитку на суму понад 16 тисяч гривень.