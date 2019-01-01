У селі Гаразджа побили і пограбували юнаків
Сьогодні, 17:59
На Волині пограбували юнаків.
Учора до Луцького районного відділення поліції надійшли звернення від двох жителів району 17-ти та 18-ти років - пише ГУНП у Волинській області
Юнаки повідомили, що їх пограбували у селі Гаразджа. Поліцейські встановили, що у неділю, 28 липня, у селі Гаразджа Луцького району двоє місцевих мешканців 17-ти та 18-ти років під час словесного конфлікту побили їх та відібрали мобільні телефони і «Power Bank». Молодшого потерпілого госпіталізували.
Загалом зловмисники спричинили матеріального збитку на суму понад 16 тисяч гривень.
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Учора до Луцького районного відділення поліції надійшли звернення від двох жителів району 17-ти та 18-ти років - пише ГУНП у Волинській області
Юнаки повідомили, що їх пограбували у селі Гаразджа. Поліцейські встановили, що у неділю, 28 липня, у селі Гаразджа Луцького району двоє місцевих мешканців 17-ти та 18-ти років під час словесного конфлікту побили їх та відібрали мобільні телефони і «Power Bank». Молодшого потерпілого госпіталізували.
Загалом зловмисники спричинили матеріального збитку на суму понад 16 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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