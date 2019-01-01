Лучанин пограбував у ломбарді чоловіка





Поліція встановила, що крадіжку вчинив 32-річний лучанин, - повідомляє



Також у селищі Стара Вижівка поліція викрила у пограбуванні 34-річного мешканця райцентру.



Так, чоловік викрав у 40-річного волинянина мобільний телефон Nokia.



За цими фактами тривають досудові розслідування розпочаті за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловік пограбував у ломбарді 41-річного жителя міста.Поліція встановила, що крадіжку вчинив 32-річний лучанин, - повідомляє ГУНП Волинської області. Також у селищі Стара Вижівка поліція викрила у пограбуванні 34-річного мешканця райцентру.Так, чоловік викрав у 40-річного волинянина мобільний телефон Nokia.За цими фактами тривають досудові розслідування розпочаті за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

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