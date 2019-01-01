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Лучанин пограбував у ломбарді чоловіка

Лучанин пограбував у ломбарді чоловіка
У Луцьку чоловік пограбував у ломбарді 41-річного жителя міста.

Поліція встановила, що крадіжку вчинив 32-річний лучанин, - повідомляє ГУНП Волинської області.

Також у селищі Стара Вижівка поліція викрила у пограбуванні 34-річного мешканця райцентру.

Так, чоловік викрав у 40-річного волинянина мобільний телефон Nokia.

За цими фактами тривають досудові розслідування розпочаті за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.






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Теги: Луцьк, крадіжка, мобільний телефон
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