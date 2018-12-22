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У центрі Луцька – аварія. ВІДЕО. ФОТО

У центрі Луцька – аварія. ВІДЕО. ФОТО
У Луцьку на вулиці Винниченка позашляховик Toyota Land Cruiser зіткнувся з маршруткою № 1.

ДТП сталася сьогодні, 30 липпня, близько 18 години, - повідомляють Волинські новини.

За інформацією очевидців, водій позашляховика не дотримався безпечної дистанції і допустив зіткнення з маршруткою.

Транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

На місці ДТП працює патрульна поліція Волині.



У центрі Луцька – аварія. ВІДЕО. ФОТО
У центрі Луцька – аварія. ВІДЕО. ФОТО
У центрі Луцька – аварія. ВІДЕО. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, маршрутка, позашляховик
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