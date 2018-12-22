У центрі Луцька – аварія. ВІДЕО. ФОТО
Сьогодні, 18:26
У Луцьку на вулиці Винниченка позашляховик Toyota Land Cruiser зіткнувся з маршруткою № 1.
ДТП сталася сьогодні, 30 липпня, близько 18 години, - повідомляють Волинські новини.
За інформацією очевидців, водій позашляховика не дотримався безпечної дистанції і допустив зіткнення з маршруткою.
Транспортні засоби отримали механічні ушкодження.
На місці ДТП працює патрульна поліція Волині.
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ДТП сталася сьогодні, 30 липпня, близько 18 години, - повідомляють Волинські новини.
За інформацією очевидців, водій позашляховика не дотримався безпечної дистанції і допустив зіткнення з маршруткою.
Транспортні засоби отримали механічні ушкодження.
На місці ДТП працює патрульна поліція Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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