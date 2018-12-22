У центрі Луцька – аварія. ВІДЕО. ФОТО





ДТП сталася сьогодні, 30 липпня, близько 18 години, - повідомляють



За інформацією очевидців, водій позашляховика не дотримався безпечної дистанції і допустив зіткнення з маршруткою.



Транспортні засоби отримали механічні ушкодження.



На місці ДТП працює патрульна поліція Волині.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Винниченка позашляховик Toyota Land Cruiser зіткнувся з маршруткою № 1.ДТП сталася сьогодні, 30 липпня, близько 18 години, - повідомляють Волинські новини. За інформацією очевидців, водій позашляховика не дотримався безпечної дистанції і допустив зіткнення з маршруткою.Транспортні засоби отримали механічні ушкодження.На місці ДТП працює патрульна поліція Волині.

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