Вбивство новонародженої дитини прикордонницею з Волині прокоментувала прокуратура

За процесуального керівництва Володимир-Волинської місцевої прокуратури Володимир-Волинським відділом поліції розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого умисного убивства матір'ю своєї новонародженої дитини (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 117 КК України).Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.Інформація про звернення до лікарні породіллі із кровотечею, але без дитини, надійшла до правоохоронців від медиків увечері 29 липня 2019 року.Згодом, уже 30 липня, завдяки скоординованим прокурорами злагодженим діям працівників поліції та Державної прикордонної служби неподалік від місця проживання жінки в місті Устилуг виявили закопане тіло новонародженої дівчинки, замотане в поліетилен та тканину.Тривають першочергові слідчі дії. У провадженні проводиться низка експертиз.Зважаючи на те, що жінка є військовослужбовцем, досудове розслідування у кримінальному провадженні провадитиме Державне бюро розслідувань.Довідково: за умисне вбивство матір'ю дитини під час або одразу після пологів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 5 років позбавлення волі.Нагадаємо, сьогодні, 30 липня, стало відомо про те, що у місті Устилуг трапився резонансний випадок. Дівчина, що служить у Державній прикордонній службі України,