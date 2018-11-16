вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вбивство новонародженої дитини прикордонницею з Волині прокоментувала прокуратура

Вбивство новонародженої дитини прикордонницею з Волині прокоментувала прокуратура
За процесуального керівництва Володимир-Волинської місцевої прокуратури Володимир-Волинським відділом поліції розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого умисного убивства матір'ю своєї новонародженої дитини (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 117 КК України).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Інформація про звернення до лікарні породіллі із кровотечею, але без дитини, надійшла до правоохоронців від медиків увечері 29 липня 2019 року.

Згодом, уже 30 липня, завдяки скоординованим прокурорами злагодженим діям працівників поліції та Державної прикордонної служби неподалік від місця проживання жінки в місті Устилуг виявили закопане тіло новонародженої дівчинки, замотане в поліетилен та тканину.

Тривають першочергові слідчі дії. У провадженні проводиться низка експертиз.

Зважаючи на те, що жінка є військовослужбовцем, досудове розслідування у кримінальному провадженні провадитиме Державне бюро розслідувань.

Довідково: за умисне вбивство матір'ю дитини під час або одразу після пологів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні, 30 липня, стало відомо про те, що у місті Устилуг трапився резонансний випадок. Дівчина, що служить у Державній прикордонній службі України, народила здорову дитину і закопала живцем на городі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прикордонниця, вбивство, дитина, Устилуг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
суку саму закопати живцем
Відповісти
суку саму закопати живцем,як таких людей земля носить
Відповісти
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У серпні Україну накриють потужні магнітні бурі
Сьогодні, 19:44
Вбивство новонародженої дитини прикордонницею з Волині прокоментувала прокуратура
Сьогодні, 19:29
Волинське село з'явилося в офіційному трейлері україно-чеського кінофільму. ВІДЕО
Сьогодні, 19:17
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 липня
Сьогодні, 19:00
Волинське село купить новий шкільний автобус
Сьогодні, 18:46
Схожі новини
На Волині прикордонниця народила дитину і живцем закопала на городі, – ЗМІ На Волині прикордонниця народила дитину і живцем закопала на городі, – ЗМІ
Сьогодні, 17:18
Підозрюваному у вбивстві 5-річної дитини поліцейському обрали запобіжний захід Підозрюваному у вбивстві 5-річної дитини поліцейському обрали запобіжний захід
04 червень, 11:20
Втопила немовля у відрі з відходами: жахливі подробиці про горе-матір на Сумщині Втопила немовля у відрі з відходами: жахливі подробиці про горе-матір на Сумщині
04 квітень, 16:02
Неповнолітня вбила своє маля відразу після пологів Неповнолітня вбила своє маля відразу після пологів
16 листопад, 2018, 12:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У серпні Україну накриють потужні магнітні бурі
Сьогодні, 19:44
 0
Вбивство новонародженої дитини прикордонницею з Волині прокоментувала прокуратура
Сьогодні, 19:29
 0
Волинське село з'явилося в офіційному трейлері україно-чеського кінофільму. ВІДЕО
Сьогодні, 19:17
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 липня
Сьогодні, 19:00
 0
Волинське село купить новий шкільний автобус
Сьогодні, 18:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿