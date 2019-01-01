Волинські копи за добу розкрили 9 крадіжок

Волинські поліцейські за добу розкрили дев’ять крадіжок із помешкань громадян та торгівельних закладів.За усіма фактами викрадення майна тривають досудові розслідування, - про це порвідомляє прес-служба ГУНП у Волинській області.Зокрема, у Володимирі-Волинському оперативники встановили особу зловмисника, який через вікно проник до приміщення гуртівні та викрав товарно-матеріальні цінності на суму понад 2 тисячі гривень. Ним виявився 19-річний місцевий житель.Цього ж дня у Ковельському районі поліція викрила 12-річного хлопця у крадіжці із сільського магазину, а у селищі Стара Вижівка правоохоронці розкрили крадіжку з будинку 76-річної пенсіонерки.Окрім цього, у Луцьку оперативники встановили причетність 36-річної лучанки до крадіжки із аптеки мобільного телефону «Xiaomi», та раніше судимого 36-річного місцевого жителя до викрадення двох мобільних телефонів – «Doogee» та «HTC».За усіма фактами тривають досудові розслідування розпочаті за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.