Нацгвардія патрулюватиме українські міста
Сьогодні, 01:13
З 1 серпня 2019 року підрозділи Національної гвардії України розпочнуть патрулювання вулиць міст.
Патрулювання відбуватиметься по 5 днів на тиждень і триватиме по 6 годин з моменту виходу на маршрут, - повідомляє Канал24.
Відповідне доручення нацгвардійцям вже підоготовлене, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.
За його словами, до таких патрулів буде залучено 50% від особового складу патрульних НГУ.
Крім того, заступник командувача Національної гвардії України Микола Миколенко зазначив, що на патрульну службу від Нацгвардії заступатимуть близько 2 тисяч військових.
"Зони оперативного реагування, день і час несення служби, кількість змін визначаються керівником органу Нацполіції за погодженням з командиром військової частини Нацгвардії. Під час виконання таких завдань нацгвардійці перебуватимуть у підпорядкуванні керівника органу Нацполіції", – підкреслив Миколенко.
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Патрулювання відбуватиметься по 5 днів на тиждень і триватиме по 6 годин з моменту виходу на маршрут, - повідомляє Канал24.
Відповідне доручення нацгвардійцям вже підоготовлене, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.
За його словами, до таких патрулів буде залучено 50% від особового складу патрульних НГУ.
Крім того, заступник командувача Національної гвардії України Микола Миколенко зазначив, що на патрульну службу від Нацгвардії заступатимуть близько 2 тисяч військових.
"Зони оперативного реагування, день і час несення служби, кількість змін визначаються керівником органу Нацполіції за погодженням з командиром військової частини Нацгвардії. Під час виконання таких завдань нацгвардійці перебуватимуть у підпорядкуванні керівника органу Нацполіції", – підкреслив Миколенко.
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