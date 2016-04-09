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Нацгвардія патрулюватиме українські міста

Нацгвардія патрулюватиме українські міста
З 1 серпня 2019 року підрозділи Національної гвардії України розпочнуть патрулювання вулиць міст.

Патрулювання відбуватиметься по 5 днів на тиждень і триватиме по 6 годин з моменту виходу на маршрут, - повідомляє Канал24.

Відповідне доручення нацгвардійцям вже підоготовлене, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За його словами, до таких патрулів буде залучено 50% від особового складу патрульних НГУ.

Крім того, заступник командувача Національної гвардії України Микола Миколенко зазначив, що на патрульну службу від Нацгвардії заступатимуть близько 2 тисяч військових.

"Зони оперативного реагування, день і час несення служби, кількість змін визначаються керівником органу Нацполіції за погодженням з командиром військової частини Нацгвардії. Під час виконання таких завдань нацгвардійці перебуватимуть у підпорядкуванні керівника органу Нацполіції", – підкреслив Миколенко.

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Теги: Нацгвардія, Україна
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