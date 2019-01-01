На Волині реконструюють будівлю фізико-механічного інституту





Містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції даху лабораторного корпусу «Уран» (апаратна) фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної Академії Наук України в урочищі Гушово Шацького району затвердили наказом відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Шацької райдержадміністрації, - повідомляє



Земельна ділянка розташована на території Світязької сільради, її власником є Шацька РДА, правокористувачем – згаданий виш, розташований у Львові. Цільове призначення ділянки: для будівництва та обслуговування будівель та споруд закладів науки, площа ділянки – 13,72 гектара. Функціональне призначення ділянки – для здійснення науково-технічної діяльності, відповідає детальному плану території, затвердженому розпорядженням Шацької РДА від 17 липня цього року.



Гранично допустима висота будівлі для цього типу об’єктів становить 12 метрів та може бути уточнена проектною документацією.



Земельна ділянка, на якій розташована будівля, знаходиться за межами населеного пункту села Світязь. В санітарно-захисну смугу озера Світязь, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду та інші охоронні зони будівля не потрапляє. Проект повинні узгодити з власниками інженерних мереж, що розташовані у зоні проведення робіт.



Зауважимо, наукова установа обслуговує радіоінтерферометр (радіотелескоп) «Уран-3», розташований у селі Світязь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині реконструюють корпус інституту, що обслуговує радіотелескоп неподалік від узбережжя Світязя.Містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції даху лабораторного корпусу «Уран» (апаратна) фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної Академії Наук України в урочищі Гушово Шацького району затвердили наказом відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Шацької райдержадміністрації, - повідомляє ІА Волинські Новини Земельна ділянка розташована на території Світязької сільради, її власником є Шацька РДА, правокористувачем – згаданий виш, розташований у Львові. Цільове призначення ділянки: для будівництва та обслуговування будівель та споруд закладів науки, площа ділянки – 13,72 гектара. Функціональне призначення ділянки – для здійснення науково-технічної діяльності, відповідає детальному плану території, затвердженому розпорядженням Шацької РДА від 17 липня цього року.Гранично допустима висота будівлі для цього типу об’єктів становить 12 метрів та може бути уточнена проектною документацією.Земельна ділянка, на якій розташована будівля, знаходиться за межами населеного пункту села Світязь. В санітарно-захисну смугу озера Світязь, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду та інші охоронні зони будівля не потрапляє. Проект повинні узгодити з власниками інженерних мереж, що розташовані у зоні проведення робіт.Зауважимо, наукова установа обслуговує радіоінтерферометр (радіотелескоп) «Уран-3», розташований у селі Світязь.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію