Волинські веслувальники завоювали «призи» чемпіонату України

Волинські спортсмени увійшли в трійку призерів Чемпіонату України.Чемпіонат України тривав з 24 по 28 липня у місті Дніпрі, - про повідомляє відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.За звання кращих веслувальників змагалися вихованці вітчизняних СДЮШОР та ДЮСШ змагалися за звання кращого веслувальника. Серед переможців є і волиняни.Отож, чемпіонат України з веслування на байдарках і каное між СДЮШОР та ДЮСШ серед юнаків та дівчат 2003-2004 та 2005-2006 р.н приніс такі результати:(тренер) зайняв перше місце на дистанції С1, 1000 м та С1, 200 м. Такожу тандемі із(тренер), стали золотими призерами на С2, 1000 м. Обидва спортсмени є вихованцями Ковельської КДЮСШ ім. Євгена Кондратовича.Дуеттазайняли третє місце на дистанції С2, 500 м. Спортсмени є вихованцями обласної СДЮШОР «Олімп» та учнямитаІще одні вихованці Семенюка Ф.І та Прохорука В.О. (обласна СДЮШОР «Олімп»),та, здобули третю позицію серед гребців на дистанції С2, 500 м.(обласна СДЮШОР «Олімп» та ШВСМ), підопічнийта, завоював золото у одиночці С1, 500 м.Такожта, які тренуються у Шацькій ДЮСШ під керівництвом, прийшли другими на дистанції С2, 200 м.