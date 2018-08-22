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Волинські веслувальники завоювали «призи» чемпіонату України

Волинські веслувальники завоювали «призи» чемпіонату України
Волинські спортсмени увійшли в трійку призерів Чемпіонату України.

Чемпіонат України тривав з 24 по 28 липня у місті Дніпрі, - про повідомляє відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.

За звання кращих веслувальників змагалися вихованці вітчизняних СДЮШОР та ДЮСШ змагалися за звання кращого веслувальника. Серед переможців є і волиняни.

Отож, чемпіонат України з веслування на байдарках і каное між СДЮШОР та ДЮСШ серед юнаків та дівчат 2003-2004 та 2005-2006 р.н приніс такі результати:

Тарас Семенюк (тренер Проніна С.А) зайняв перше місце на дистанції С1, 1000 м та С1, 200 м. Також Тарас Семенюк у тандемі із Примачуком Максимом (тренер Гичка О.М.), стали золотими призерами на С2, 1000 м. Обидва спортсмени є вихованцями Ковельської КДЮСШ ім. Євгена Кондратовича.

Дует Василь Кімлайчук та Данило Мельничук зайняли третє місце на дистанції С2, 500 м. Спортсмени є вихованцями обласної СДЮШОР «Олімп» та учнями Семенюка Ф.І та Прохорука В.О.

Іще одні вихованці Семенюка Ф.І та Прохорука В.О. (обласна СДЮШОР «Олімп»), Роман Гончарук та Максим Кушнерук, здобули третю позицію серед гребців на дистанції С2, 500 м.

Анатолій Шворак (обласна СДЮШОР «Олімп» та ШВСМ), підопічний Семенюка Ф.І та Демчук О.П, завоював золото у одиночці С1, 500 м.

Також Олег Дударчук та Олександр Ягодинець, які тренуються у Шацькій ДЮСШ під керівництвом Цюп’яха Л.П. і Жипи В.І, прийшли другими на дистанції С2, 200 м.

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Теги: Волинь, веслування, спорт
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